NAIM se construye en Texcoco si Slim invierte: AMLO

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de continuar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si Carlos Slim y los empresarios que han invertido en el proyecto de infraestructura, lo construyen sin comprometer recursos públicos.

“Hay empresarios como Carlos Slim y otros que tienen obras en el aeropuerto de Texcoco, en el aeropuerto que se está construyendo, inversiones, y que están planteando que se puede terminar el aeropuerto de Texcoco con un costo menor, si se abaratan materiales, si se compran materiales en México, si se fortalece el mercado interno”, dio a conocer en un video informativo, publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Luego de arremeter en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encargado de administrar los recursos del NAICM, por solicitarle al gobierno federal un presupuesto adicional de 88 mil millones de pesos; cuando aseguraban que la obra era autofinanciable, una de las principales ventajas de continuarlo en Texcoco.

“Hace unos días, en una reunión del Fideicomiso, y se están solicitando 88 mil millones de pesos del presupuesto público, esto no es posible, nosotros no podríamos financiar esto, se hablaba de que no se iban a necesitar estos fondos”, reprochó.

López Obrador advirtió que en su administración no comprometerá más dinero del Presupuesto de Egresos Federales y además, desmintió los informes reportados al equipo de transición, en los que aseguraban el nuevo aeropuerto tenía un avance del 35 por ciento, cuando en realidad sólo se ha construido en un 20.

El 16 de abril, a inicio de las campañas presidenciales, Carlos Slim defendió la continuación del NAICM frente a los amagos del excandidato de Morena sobre cancelarlo, ya que la obra se terminaría hasta el 2024 y costaría 50 mil millones de pesos más de lo planeado.

El exjefe de gobierno del Distrito Federal respondió que si Slim quería el nuevo aeropuerto, lo construyera con su dinero, pero no con el de México; desde entonces, se abrió la posibilidad de concesionarlo a quienes ya habían comprometido inversiones.

Cabe resaltar que otra de las empresas beneficiadas con la alternativa de Slim Helú, sería ICA Fluor, quien recientemente visitó la casa de transición para compartir su experiencia sobre la rehabilitación de refinerías al gabinete de Energía de López Obrador. La constructora dirigida por Guadalupe Phillips recientemente ganó una licitación para edificar las plantas de servicios centrales del NAICM.

Por otro lado, dio a conocer que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, adelantó que dejarán de transmitirse los spots oficiales en los que se promueve la continuidad del magno proyecto aéreo.

Además, comentó que existe un estudió realizado por la Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU, en el que hay varias coincidencias con la propuesta de Santa Lucía; el cual, junto con un estudio realizado por ingenieros franceses, será presentado el próximo lunes.

De momento, Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de la SCT, ofrecerá una conferencia de prensa el próximo jueves, para dar más detalles.







