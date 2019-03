"Estoy hasta la madre", grita diputada con bebé en brazos por agresiones a mujeres

Durante la sesión conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer que se celebró en la Cámara de Diputados, la legisladora de Encuentro Social, Nay Salvatori realizó muy a su estilo polémico en redes, pero ahora desde la tribuna del Congreso de la Unión, llamó a las mujeres a la unidad para dejar de criticarse entre ellas y también de que sean juzgadas por ser mujeres, y expresó desde la Máxima Tribuna del país:

“Estoy hasta la madre de vestir entallado y que piensen que lo que quiero es sexo, estoy hasta la madre de que me digan que he estado con muchos hombres, como si ellos llevarán mi conteo. Estoy hasta la madre de que me llamen vulgar porque un hombre se oye más “cagado” que una mujer diciendo groserías, estoy hasta la madre de que seamos estereotipos”, reclamó la legisladora poblana.

Salvatori, que también había causado polémica en redes sociales en noviembre pasado por manifestarse en pro de consumir marihuana cuando fuera legal, al concluir su discurso, mientras cargaba a su pequeño hijo en brazos, expresó:

“Mujer, si te quieres acostar, acuéstate, si quieres tomar, toma, si te quieres divorciar, divorciarte, si te quieres quedar en casa, quédate, si quieres gritar, grita, si quieres decidir interrumpir tu embarazo, tú mandas sobre tu cuerpo, si quieres pelear, pelea, pero pelea por todas nosotras, no estamos solas, nos tenemos las unas a las otras”, y remató con la frase “Nos tenemos y juntos haremos historia, me canso ganso”.

Luego de esto, compartió el escrito que pronunció en tribuna a El Sol de México, y explicó que tenía preparado un final alternativo que prefirió omitir, y en el que apuntó de su puño: “por todas las mujeres, pero sobre todo por las madres que como yo somos a toda madre”.

Salvatori expresó a El Sol de México que su propósito es ser polémica, y evita ser como “los políticos estirados”; sostiene que “hay otras maneras de hacer política, quiero demostrar que los políticos cercanos a las personas sí existimos”.