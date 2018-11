Yo no he probado la marihuana: Nayeli Salvatori

La diputada federal del Partido Encuentro Social (PES) por Cholula, Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil, es conocida por su labor como conductora de televisión y locutora, y ahora saltó al ámbito nacional e internacional por el revuelo que causó su invitación en Twitter para ir a su casa a fumar marihuana y escuchar a The Doors en cuanto legalicen la hierba: “Cuando se legalice la mariguana están todos invitados a fumar a mi casa escuchando The Doors ¿Quién se apunta?”, escribió la legisladora.

En entrevista para El Sol de México, la congresista se dijo sorprendida por la reacción de la gente cuando se viralizó su comentario y comenta que hasta de Barcelona la han tratado de contactar para hablar al respecto:

“La más asustada fui yo, cuando vi que todos se empezaron a apuntar, porque mi casa es muy chiquita y no creo que quepan”, comenta divertida la legisladora.

“Yo casi no tomo y nunca he probado la marihuana, he estado junto a quienes la consumen y no me asusto de nada; se me hizo una experiencia padre decir: oye, pues hacemos una fiesta y ahí la pruebo por primera vez cuando sea legal y escuchando a los Doors” señala.

Foto: Laura Lovera

Más allá de la ocurrencia, ¿qué opinas de la legalización de la marihuana?

Se debe hacer, no podemos ir en contra del progreso, los países de primer mundo ya lo hicieron. Se trata de evitar la violencia que provoca el narcotráfico también, se trata de un tema de salud: si está comprobado que el alcohol mata y el cigarro mata, pues el cannabis no ha matado a nadie, lo usa hasta la gente mayor para mitigar los dolores en articulaciones. Entonces podemos verlo como un asunto fiscal cuando se paguen impuestos por su consumo.

¿Qué te motiva a publicar cosas polémicas o que un político tradicional evita mencionar?

Me inspiré en Javier Lozano para no ser así como él; cuando yo trabajaba en medios, en un canal de televisión, recuerdo que llegaba gente de la política como este personaje (Javier Lozano), y todos huíamos (...). Me caía muy gordo ver políticos estirados y cuando gané (la diputación), me propuse no ser nunca como uno de ellos.

¿Qué te dice la gente en tu distrito ante lo que publicas?

¿Textual? ‘Pinche Nay, a toda madre, no cambies’... Es que, a la gente, y me incluyo, nos gusta esa cercanía. Por ejemplo, hago brigadas de salud y les digo: a mí no me llamen diputada, se me hace incómodo. ¿Eso qué?, el cargo no me hace ni más ni menos.

Foto: Laura Lovera

¿Cuál es tu idea para que avancen las propuestas progresistas?



Pues yo creo que con esto que acaba de pasar, seguir publicando. Las redes sociales son maravillosas, pero depende mucho el tinte que le den los medios de comunicación. Afortunadamente los medios nacionales lo tomaron como algo positivo, algo chido y la gente también sabe que no podemos ir en contra de la modernización y quiero demostrar que hay otras maneras de hacer política, quiero demostrar que los políticos cercanos a las personas sí existimos.

Reitera invitación

A pesar de en un primer momento retiró la invitación a la fiesta en su casa, la diputada poblana afirma que sigue en sigue, aunque estemos amontonados.

La invitación sigue en pie aunque estemos amontonados @rafaelreportero gracias por la entrevista @elsolde_mexico muy chidos todos. https://t.co/Ieu9nPDvfy — Nay Salvatori (@Naysalvatori) 7 de noviembre de 2018

Y va también contra acoso en Internet



Hace tiempo Salvatori Bojalil ya había causado polémica por un video que ella misma publicó en redes, titulado “La chichi amamantadora” y que, de acuerdo a la diputada, era un sketch a favor del amamantamiento en espacios públicos y que, dice, se tergiversó, e incluso se ocupó en contra de ella durante el proceso electoral para criticarla de retrograda, y solo tenía el fin de promover la lactancia materna.

Afirma que además de la legalización de la mariguana, desea que se regule el abuso y acoso en Facebook pues ella fue presa de hostigamiento durante la campaña electoral en las redes y trabajará una iniciativa para que las mujeres dejen de ser vulneradas en estos espacios.

Foto: Laura Lovera

Pero con su invitación a consumir marihuana, la legisladora se monta al tema de la legalización de una manera singular; hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una semana asentó jurisprudencia sobre el tema del uso de la marihuana e incluso la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) registra ya más de 600 solicitudes para el uso lúdico y recreativo de la marihuana, y en el Congreso ya existen varias propuestas para que sea legalizado el uso del cannabis, por lo que la diputada Salvatori señala que es un tema que debe ser aprobado.



¿Cómo ves el sentir de los poblanos en particular a esto que publicaste?

Pues así como hay gente que me apoya, también hubo muchos medios acostumbrados a otros actores políticos que sí se colgaron de la lámpara y se asustaron. Pero creo que Puebla ya está cambiando ese chip, así que Morena ganamos todo excepto la gubernatura que nos la robaron. Pero esa es otra historia.