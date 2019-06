Sin criminalizar, el control en la frontera: Francisco Garduño

Francisco Garduño Yáñez, quien será el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), aseguró que México mantiene una presión por parte de los Estados Unidos para contener la migración ilegal que proviene de Centroamérica, pero sostuvo que se tiene que mantener un control en la frontera sur sin criminalizar a los migrantes.

En entrevista con El Sol de México, Garduño Yáñez dejó claro que se mantendrá la estrategia que ha propuesto el Gobierno de México para frenar el flujo migratorio a los Estados Unidos, pero con un enfoque humanista.

¿Cuál va ser la estrategia que se tendrá para contener la migración?

La estrategia se necesita acordar con el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas y seguir con las tareas de migración que la ley nos señala y sobre todo en la humanización y respeto a los derechos humanos en los flujos de migración actúales.

-¿No se criminaliza la migración?

No, no. Cómo se va a criminalizar si no es un crimen. Es sólo una falta administrativa. Las propias convenciones internacionales así lo señalan y las leyes tampoco la sancionan como un delito, no es un delito. No alcanzarían las cárceles.

-¿Va a trabajar en coordinación con la Guardia Nacional?

Sí. Yo estaré trabajando con las Naciones Unidas y sus organismos, así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como con las ONG´S de donde yo provengo, ya que corren en mis venas los derechos humanos.

-Será un reto importante

Pero el reto no es para Francisco Garduño, el reto es para el Estado Mexicano.

-¿Cuándo tomaría posesión?

Lo acordaremos con el Subsecretario Alejandro Encinas y estaremos ya tomando posesión lo más pronto posible.

-¿Usted cree qué hay una presión por parte de Estados Unidos para contener la migración?

Yo creo que sí. Yo tengo una percepción de esa naturaleza.

-¿Se sacó la rifa del tigre?

No. No lo veo así. Sólo hay que conducirnos sólo como lo dice la ley y con humanización. Somos un gobierno que viene de la lucha social y hay que respetar los derechos de los migrantes, más cuando son niños y vienen solos. Pero sí se requiere tener un control de registro en las zonas fronterizas para saber quién entra.