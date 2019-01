Necesito apoyo de Fuerzas Armadas, insiste AMLO en Guardia Nacional

Tlapa de Comonfort, Guerrero.- En uno de los estados más violentos del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que en materia de seguridad pública se está construyendo la Guardia Nacional donde se aglutinen las fuerzas militares, manteniendo el firme compromiso de velar por la protección de las derechos humanos.

Desde la región de la montaña de Guerrero, López Obrador indicó que a algunos les preocupa “porque piensan que se va a utilizar a las fuerzas militares para reprimir al pueblo”, por los que “les digo a ustedes, empeño mi palabra, en mi carácter de presidente de México y como comandante de las Fuerzas Armadas, nunca jamás voy a ordenar al Ejército, a la Marina, a la policía que se reprima al pueblo de México. Eso ya se acabó”.

El mandatario pidió confianza ya que “cuando estoy planteando que se reforme la Constitución para crear esta Guardia Nacional es porque necesito del apoyo de una institución como la Secretaría de la Defensa, porque no hay que olvidar, el Ejército actual surgió con la Revolución Mexicana, es un Ejército surgido del pueblo, los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, hijos de obreros”.





Los estoy llamando para que nos ayuden, porque nos hace falta la seguridad nacional, nos hace falta la seguridad interior, pero lo que más nos hace falta es la seguridad pública, que ya no asesinen a la gente, que ya no roben, que no extorsionen, que no secuestren; que el ciudadano pueda caminar con confianza y con libertad de que no va a sufrir una agresiónAndrés Manuel López Obrador

Foto: Cuartoscuro

Uso adecuado, correcto, prudente de la fuerza

Insistió en que necesita el apoyo de los miembros de las Fuerzas Armadas, porque una vez constituida la Guardia Nacional, “esas instituciones van a tener una formación especial en respeto a los derechos humanos y en el uso adecuado, correcto, prudente de la fuerza; que no haya excesos, que no haya represión, que no haya masacres y va a haber seguridad para todos los mexicanos”.

Andrés Manuel López Obrador se comprometió a liberar a los presos políticos, principalmente a los maestros que se opusieron a la mal llamada Reforma Educativa.

Personal de la Sedena y Marina ya resguarda refinerías. Foto Antonio Sosa

Antes de terminar su evento, se refirió al uso de los helicópteros para llegar a los eventos oficiales y así se justificó: “no tengo avión, ni quiero subirme a aviones privados, ni helicópteros. Me tengo que ir por la carretera”.

“Algunos me dicen: ‘Y por qué mejor no en un helicóptero si hay tantos y de esa manera no se cansa, pero no sólo no se cansa, sino que así ahorra tiempo, porque un presidente tiene que aprovechar bien su tiempo’. No, eso es relativo, porque voy a seguir visitando los pueblos por carretera, a ras de tierra, porque me vengo dando cuenta de cómo están los pueblos, cómo están los caminos. Si llego en helicóptero, nunca me entero de nada”.

Cabe destacar que este sábado, el Primer Mandatario estará en Anenecuilco, en Ayala, Morelos donde nació Emiliano Zapata Salazar, donde encabezará un homenaje al centenario de su asesinato.