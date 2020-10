Negocios que deben importarnos son los públicos: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reiteró que los únicos negocios que defenderá su gobierno son los públicos por los que se fortalecerá a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y no a empresas privadas.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que a él le pagaba el pueblo de México y no Iberdrola además de recordar a los congresistas estadounidenses que en el T-MEC se estableció que México es el que define su política energética.

“Ni modo que vamos a fortalecer a Iberdrola, como era antes, el sábado dije que me pagaba el pueblo de México no Iberdrola, pero están muy mal acostumbrados, Iberdrola se llevó como directiva, se llevó a la que era secretaria de Energía y también contrató como miembro de su consejo de administración a Calderón.

“Se quedaron mal acostumbrados, nosotros tenemos que defender el interés público y siempre lo he dicho, y siempre lo he dicho el único negocio que no se debe de importar como los únicos meses que deben Importarnos son los negocios públicos, defender a Pemex, a CFE y no las empresas particulares, pueden participar pero no abusar, no monopolizar como lo hicieron durante el periodo neoliberal que recibieron contratos leoninos y que mediante sobornos, y captación de funcionarios mandaban en México, tenían hasta su servicio a medios de comunicación”, aseveró