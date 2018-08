“Soy inocente y aquí estoy”, dice Nestora Salgado al recibir credencial como senadora

La senadora electa por la coalición Juntos Haremos Historia, Nestora Salgado García dejó en claro que es y seguirá siendo inocente y acusó que se le fabricó un delito, “pero la mentira nunca podrá ser realidad por más que lo intenten”.



Al acudir al Senado de la República, para cumplir con el proceso de credencialización, la ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, quien fuera señalada como presunta responsable del delito de secuestro, manifestó que se presenta a este recinto legislativo con toda la dignidad y con toda la legitimidad que le dio el pueblo.

Denunció que los medios de comunicación fueron utilizados para degradar su nombre y fabricarle delitos que se repitieron una y otra vez para volverlos realidad.

Los medios han sido utilizados para degradar mi nombre. Estoy acá con la cara muy alta, con mucha dignidad. Soy y seguiré siendo inocente. Se me fabricó el delito, pero la mentira nunca podrá ser realidad. Soy inocente y aquí estoy con toda la dignidad que me dio el pueblo por el que he luchado.

Sobre el perdón y el olvido, la nueva senadora electa consideró que esta frase es muy fuerte. “El perdón y el olvido primeramente habría que preguntar quién lo pide”.

La senadora electa por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PES y PT se comprometió a trabajar en favor de los derechos humanos, por las víctimas, los pueblos indígenas, los migrantes y los campesinos.

Estamos aquí con el compromiso firme, para hacer que desde el Senado nuestros pueblos originarios, nuestra gente olvidada tengan voz. Vamos a abrirle la puerta al pueblo, vamos a trabajar de la mano con el pueblo. Vamos a seguir luchando por la paz y cultivándola.

Ahora de este lado, vamos a hacer un trabajo para que llegue la justicia a los más pobres. Estoy comprometida con los derechos humanos y para trabajar por los pueblos indígenas y la migración.

Cuestionada sí apoyaría que los ciudadanos tomen las armas cuando vean rebasada la inseguridad en sus comunidades, la ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero se manifestó a favor de lo que legitima el pueblo. “Yo no invito a que se pongan las armas atrás, porque le corresponde al estado darnos la seguridad, luchemos por eso”.