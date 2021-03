Ni con llamada de Biden marcha atrás a reforma eléctrica, dice AMLO

La reforma eléctrica no tendrá marcha atrás ni con una llamada del presidente de Estados Unidos, “porque es respetuoso de nuestra soberanía como nosotros somos respetuosos de la soberanía de EU”, aseveró Andrés Manuel López Obrador.

“Los adversarios conservadores, corruptos, piensan que la reforma eléctrica, que es para fortalecer a la CFE y no cueste más a los consumidores la luz y para que no nos estén saqueando como sucedía, piensan que se le va a dar marcha atrás porque va a llamar el presidente de EU, no es así, porque el presidente de EU es respetuoso de nuestra soberanía como nosotros somos respetuosos de la soberanía de EU”.

El mandatario mexicano fue cuestionado sobre la llamada (15:30 horas tiempo de México) que sostendrá con Joe Biden y si abordaran la reforma eléctrica.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Es libre el diálogo, sin embargo, el presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía. Lo fue el presidente Trump y lo es el presidente Biden.

Hablamos hace como dos meses, la primera vez que hablamos por teléfono, ya nos habíamos encontrado pero ocho años antes, diez, pero hable de Valladolid, Yucatán, con él y medio mucho gusto porque mencionó que ellos no ven a México como el patio trasero de EU.

Política López Obrador asegura que el Senado aprobará reforma eléctrica

Le agradecí por tener esa concepción porque es un país libre e independiente, soberano; nosotros no nos metemos en asuntos que tienen que ver con los ciudadanos de EU porque no queremos que ellos ni ningún gobierno del mundo intervenga en asuntos que solo competen a los mexicanos.

Estaríamos, insistió el mandatario, violando la Constitución si permitimos, como lo han hecho, en otros tiempos que se vulnere nuestra soberanía, la Constitución establece que la política exterior de México debe regirse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias, de cooperación para el desarrollo.