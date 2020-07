"Ni se asusten ni se ofendan", responde Gatell a gobernadores panistas

"Ni se asusten ni se ofendan", respondió Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a los gobernadores panistas luego de que ambos funcionarios federales dejaron “plantados” a los mandatarios en la reunión que habían solicitado con el secretario de Salud, Jorge Alcocer y que ambos funcionarios federales cambiaron con un diálogo con el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Juan Manuel Carrera.

El subsecretario dijo incluso que él no tenía idea de que se tratara de algo agendado con su jefe y maestro Jorge Alcocer y la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.

“No hay porque asustarse si no se concreta una fecha espero que no se ofenda, en el sentido de esta expresión, no sé si es de usted (el reportero) o de los gobernadores de que se les dejó plantados, espero que no se sientan así las cosas son más trascedentes que eso”, dijo en la conferencia de Palacio Nacional.

Al hacer dar a conocer las cifras del avance de la epidemia de Covid-19 la dependencia federal informó que hasta ahora se estima que hay 41 mil 324 defunciones estimadas, 39 mil 485 de ellas confirmadas y el resto en espera de que las pruebas de laboratorio las confirme, mientras que 387 mil 267 se estima contrajeron el virus SARS CoV2 y en 349 mil 396 de ellos ya se había confirmado el contagio.

Al hablar del encuentro con los gobernadores del Partido Acción Nacional que estaba considerado y no se realizó dijo conocer que “estaba considerado que hoy podríamos tener una reunión de videoconferencia a la 1 de la tarde, entiendo que lo habían acordado con el señor secretario de Salud el doctor (Jorge) Alcocer y quedó pendiente. No hay una intensión de inhibir el diálogo, yo no tenía claridad de que era una decisión o algo ya agendado. Sin embargo, el mecanismo de diálogo que hemos tenido a lo largo de más de un mes y medio ha sido a través de la Conago, lo que se acordó en la sesión del del jueves pasado es que tendríamos una conversación con la comisión de salud, que preside el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien preside ese grupo”.

El subsecretario dijo que en lugar del encuentro con los gobernadores panistas hubo una conversación con el presidente en turno de la Conago el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras con quien el secretario de Salud acordó un mecanismo para continuar el diálogo.

Desde el salón Tesorería, López-Gatell dijo que la epidemia sigue creciendo pero cada vez lo hace a una velocidad más lenta y así ocurre en la Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, Baja California, Michoacán y estado de México, es decir, seis estados en donde hace dos a tres semanas presenta una reducción de la epidemia. Dos de ellos (la ciudad de México y el estado de México) representan más de 35 por ciento de los casos a nivel nacional.

El subsecretario confirmó lo que publicó El Sol de México el fin de semana al señalar que en este momento “tenemos más casos, pero es un porcentaje menor respecto a un número mayor de casos”.

De la denuncia en su contra del Partido de Movimiento Ciudadano comentó quepor ahora no tiene opinión alguna hasta no conocer qué es lo que se le está requiriendo y en todo caso atenderá lo que le solicite la Secretaría de la Función Pública, porque se trata de una entidad qué sí tiene facultades legales para actuar y en su opinión cualquier denuncia que se presente “deben tener fácil el camino”.

En cuanto al partido dijo que lo respeta son parte de la vida pública.

“En este momento seguramente los tiempos políticos ya están de cierta manera invitándoles a tomar acciones políticas, demostrativas, quizá para posicionarse, quizá para mostrar alguna clase de intensidad o fuerza. Yo no me meto en esas cosas, me parece que se les debe respetar a cualquier partido político que tenga deseos de ser visible y pues cada quién buscará el medio de hacerlo. Si lo hacen de una forma lícita, si lo hacen dentro del marco de la ley, pues qué bueno es parte de la pluralidad democrática de nuestro país”.

