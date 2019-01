Ni un paso atrás en el combate al huachicoleo, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no "dará ni un paso atrás" en el combate al huachicoleo, ni siquiera para tomar impulso.

"Vamos a seguir desplegando todas las acciones que sean necesarias, no va a haber marcha atrás, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso", sostuvo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

A su vez, el tabasqueño hizo un llamado a los gobiernos locales para que ya no actúen en complicidad con los traficantes de gasolinas, pues el Estado retribuirá con programas sociales las ganancias que obtenían con esas prácticas delictivas.

Le pido a los gobiernos de las comunidades de los pueblos, de los ductos que nos ayuden, que si antes por falta de oportunidades colaboraban con quienes se dedican a robarse los combustibles, que ya no lo hagan, que no haya complicidad, ya cambiaron las cosas, ya los servidores públicos no se roban el dinero del pueblo y nadie debe dedicarse al robo

López Obrador anunció que aumentará el número de elementos militares en los principales seis ductos de distribución, a lo lago de mil 600 kilómetros.

🔴[EnVivo] Vamos a reforzar la vigilancia en mil 600 kilómetros de traslado y transportación de combustibles: AMLO[@lopezobrador_] https://t.co/Lh2LiMG1qP pic.twitter.com/NY8WpbY4fx — El Sol de México (@elsolde_mexico) 10 de enero de 2019

De esta manera, superarán los cuatro mil elementos militares que operan desde el 20 de diciembre cuando arrancó el Plan de Combate contra el Robo de Hidrocarburos.

Detalló que a partir de hoy, restablecerán el abasto de gasolina en la Ciudad de México.

La fuga en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco fue reparada desde ayer, pero no se pudo abrir la válvula porque alrededor de las 10 de la noche, volvieron a romperla para ordeñarla.

Por ello, se abrirán paulatinamente y bajo vigilancia, para evitar que incurran nuevamente en saqueos, principalmente en esos seis ductos donde ya hay detenidos y abrieron carpetas de investigación en su contra.