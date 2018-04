Ni unidos, oponentes me quitan votos: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), aseguró que sus oponentes ya no le restarán votos, aunque "arriba den la orden de que se unan, y en el caso de que declinaran tres por uno".





Luego de que, José Antonio Meade, abanderado de "Todos por México", invitara al aspirante a una candidatura presidencial por la vía independiente, Armando Ríos Piter, a formar parte de su equipo de campaña.





Tras finalizar un mitin en Milpa Alta, Lopez Obrador confía en que obtendrán más de la mitad de los votos de los indecisos, pues "los que votarían ahora por ellos (candidatos independientes), no todos, no les harían caso".





Lo que, al parecer del tabasqueño, explica el nerviosismo de sus adversarios, ya que "Salinas no hizo bien su trabajo, no lo consiguió, no los unió y están divididos, están muy divididos".





También adelantó que ya completaron su organización para defender el voto en las elecciones de 2018, por si se llegan a poner de acuerdo sus adversarios para efectuar otro fraude electoral.





"Que hagan su trabajo que se unan, ya nosotros tenemos todo preparado para que no nos ganen ni unidos, ósea tenemos ya la organización suficiente para que no nos roben los votos".





Recordó que en el 2006 el Partido Revolucionario Institucional apoyó la candidatura de Felipe Calderón, a su vez, dijo, el Partido de Acción Nacional y el exmandatario Vicente Fox hicieron lo propio en el 2012 con el actual presidente Enrique Peña Nieto.





"En el 2006, acuérdense que los del PRI le ayudaron al PAN y en el 2012, el PAN le ayudó a Peña en el fraude, pero ahora no sé por qué no se pusieron de acuerdo entre ellos y ahora sí como dirían los clásicos, nosotros que culpa tenemos", objetó respecto al panorama político actual.





En la víspera del primer debate presidencial, a realizarse el próximo 22 de abril, el tres veces aspirante a los Pinos dijo que no acudirá mañana al ensayo previo al encuentro. Y cuando se le preguntó si se prepararía en casa, comento que pasará el día con su hijo para ayudarle a completar su álbum del mundial.





López Obrador también pidió "que las elecciones sean limpias", ante los últimos escándalos que se han desatado en su contra, desde la cancelación de la mesa técnica para debatir la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta la polémica del taxi aéreo que tomó para llegar a un evento en Nogales.