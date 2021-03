Niega AMLO ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no permite la represión, pues no es igual a los gobiernos anteriores y el Ejército mexicano protege los derechos humanos.

Sobre una supuesta ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejercito en Nuevo Laredo, López Obrador aseguró que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas informará sobre ese caso, aunque ya se les está atendiendo a los familiares.

“Nosotros no permitimos la represión, no somos iguales a los gobiernos anteriores (...) no somos autoritarios, represivos, el Ejército mexicano está cuidando y protegiendo los derechos humanos”, declaró.

López Obrador aseguró que se está atendiendo el tema y se dará un informe al respecto, porque hace dos días pidió información y le dijeron que se atiende a los familiares.

Es la primera vez, dijo, que hay un señalamiento como este, por ello es necesario aclararlo, porque si hay algo que se cuida en su gobierno es que no se violen los derechos humanos.

“No quiero pasar a la historia como un presidente que no quería que se violaran los derechos humanos, que, sin embargo, sólo hubo un caso ¡No! No queremos ni un solo caso”, expresó.

Reprochó que en gobiernos anteriores se permitieron las masacres y los protectores de los derechos humanos se quedaron callados ante ellas, incluso los organismos de la ONU o de la OEA. “Lo que les urge es tener pretextos para señalar que somos iguales, y eso no”, señaló.









