Niega AMLO monopolio en CFE, “solo se estableció piso parejo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó una eventual monopolización del mercado por parte de la Comisión Federal de Electricidad.”

Durante la visita al Complejo Termoeléctrico General Manuel Álvarez Moreno, explicó que únicamente establecieron “piso parejo” en el mercado, para proteger de la privatización a la empresa paraestatal”.

Finanzas Si empresas no invierten, CFE tomará control del mercado energético: AMLO

“Pero va a seguir siendo la Comisión Federal una empresa pública mayoritaria en la distribución en la energía eléctrica de nuestro país. Esto no es monopolio, esto es proteger una empresa estratégica del pueblo y de la nación, ahora estoy leyendo las críticas de los conservadores que dicen, que regresa la Comisión Federal de Electricidad a ser un monopolio, no, regresa a cumplir su función social”, arremetió en su discurso.

En ese tono de reproche, recordó que con la nueva política de fortalecimiento a la CFE y Petróleos Mexicanos, ya no autorizarán subsidios para las empresas privadas que vendían servicios de energía al gobierno federal.

“Vamos a competir con piso parejo con las empresas particulares que, además de vender la energía a la Comisión Federal de Electricidad, recibían hasta subsidio, ya se acabaron esos abusos, ahora va a ser distinto.

También reclamó que con los contratos anteriores, las tarifas de la luz aumentaron constantemente, mientras que con el nuevo plan no se ha registrado ningún alza en los costos durante todo el año.

Apuntó que ya se le había dicho “con mucha claridad” a las empresas de energía, que no se les permitiría avanzar más allá del 44 por ciento, “nada más hasta donde llegaron”, luego de acusar que el sector privado pretendía adueñarse de la distribución de energía en un 80 por ciento y dejar sólo un 20 por ciento a la CFE.

“¿Bajaron acaso las tarifas de la energía eléctrica, cuando ellos tenían los contratos para generar energía? No, aumento el precio de la luz, nosotros llevamos un año con esta política y no ha aumentado el precio de la luz y no va a aumentar en todo el año”, prometió.