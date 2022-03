Niega INE entorpecer la consulta consulta de revocación de mandato

Luego de que Morena acusara a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de romper la imparcialidad, el orden constitucional y “torcer la legalidad”, los consejeros electorales defendieron su trabajo y rechazaron que entorpezcan la consulta de revocación de mandato.

En sesión del Pleno, el representante del partido guinda ante el INE, Mario Llergo, acusó que los funcionarios electorales siguen sirviendo “al antiguo régimen y a su oligarquía”.

Política Funcionarios públicos podrán promover la revocación de mandato

“Han pretendido pasar de órgano autónomo a estamento de poder. Tienen de su lado a poderosas empresas y comunicaciones eficaces, tienen infraestructura y dinero, pero no razón, legitimidad y derecho y menos el apoyo de la nación”, dijo.

Recordó, que a través de un decreto, el Congreso de la Unión respondió, “a los amagos legaloides de este órgano autónomo para controlar al presidente de México con un decreto legal y legítimo que los contiene y los devuelve a su dimensión original de organizar elecciones. ¡No más pero no menos!”.

En su defensa, nueve de los 11 consejeros se pronunciaron en contra de los reclamos y señalaron que las decisiones se toman de forma autónoma.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova solicitó a Morena evitar decir “falsedades” a la ciudadanía. “Se han evidenciado las falacias de esas estrategias que, sin lugar a dudas, implican un desapego democrático muy importante y constituyen, como se ha dicho, una profunda falta de respeto a este órgano colegiado y, por ende, una profunda falta de respeto a la Constitución; el INE no es su presidente, no es un consejero, es su Consejo General”, recalcó.

A este pronunciamiento se unieron Uuck-Kib Espadas, Claudia Zavala, Adriana Favela, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Martín Faz y Ciro Murayama Horas antes, en su conferencia mañanera, el Presidente volvió a acusar al INE- de conspirar en contra de la consulta de revocación de mandato al no difundir este ejercicio.

“El INE está actuando de manera antidemocrática, está conspirando, cuando deberían de estar difundiendo todo este procedimiento... hasta hoy no se sabe dónde van a estar las casillas”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre la reforma que aprobó el jueves el Congreso de la Unión para permitir a funcionarios difundir la revocación, el mandatario celebró y acusó al INE de callar en la difusión del proceso que se realizará el 10 de abril.





➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





El Presidente subrayó que aunque no se llegue a 40 por ciento de la votación que se requiere para ser vinculatoria, hará el compromiso de que si pierde en el resultado de la consulta dejará su cargo.

“Yo estoy planteando y es mi compromiso, además es una convicción de que, aunque no se llegue a 40 por ciento, si pierdo me voy, porque de qué sirve un presidente si no tiene respaldo popular, se necesita ser caradura para alegar de que no fue legal”, indicó.