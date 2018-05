Niegan permiso para mitin de AMLO en la Benito Juárez, acusa Morena

Los candidatos de Morena, Fadlala Akabani, Paula Soto y Leticia Varela, exigieron frenar la guerra sucia y la violencia en la campaña y permitir el uso de las plazas públicas luego que autoridades panistas de la delegación Benito Juárez no otorgó el permiso para un mitin de Andrés Manuel López Obrador en la explanada delegacional el próximo 7 de mayo.



Akabani señaló que el PAN tiene miedo porque “saben que Morena va a arrasar en Benito Juárez” y lamentó el “secuestro las plazas públicas”, lo que “no permitiremos”.

Acusaron que la delegación Benito Juárez improvisó una ficticia Feria del Negocio Casero, Artesanos y Gastronomía del 7 al 13 de mayo, coincidiendo el primer día con el evento de López Obrador”.

“No podemos retroceder, no podemos permitir que el PAN y su autoritarismo imperen en la campañas. Así no Anaya, así no PAN, así no se hacen las cosas”, expresó Akabani.

Los candidatos afirmaron que no han sido notificados por escrito “y, por lo tanto, no nos damos por notificados. Seguiremos adelante con el evento. Sin embargo, trabajadores de la delegación nos dieron el aviso”.





Como dice @jaguarin66, cualquier documento oficial debe llevar firma y sello de recibido. La imagen no los tiene porque nos la filtraron por #WhatsApp. El documento nunca lo recibimos.



La @DelegacionBJ está cometiendo estos abusos porque tiene miedo #YaSeVan #AsíNoAnaya https://t.co/oMzbducLfG — Fadlala Akabani (@FadlalaAkabani) 5 de mayo de 2018

Pueden hacerlo otro día distinto al 7 de mayo: delegado

Por su parte, el jefe delegacional de Benito Juárez, Ángel Luna, expresó la disposición para que este evento proselitista de Morena se realice en cualquier otra fecha distinta al lunes 7 de mayo.

Argumentó que la solicitud por parte del coordinador de Morena en el Distrito XV de Benito Juárez fue ingresada con fecha 30 de abril de 2018, pero el 13 de marzo se hizo una petición por parte del ciudadano Guillermo García, en la cual solicitó la explanada delegacional del 7 al 13 de mayo en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

El permiso para la Feria del Negocio Casero, Artesanos y Gastronomía lo otorgó el director General de Jurídico y Gobierno, Armando Ramírez, el 16 de abril de 2018.



“La explanada delegacional es un espacio público al que todos podemos acceder de manera ordenada, es por ello que solicitamos permisos con la debida antelación, para que no se contrapongan las peticiones de nuestros vecinos”, añadió.