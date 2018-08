Ninguna derrota es para siempre: Humberto Roque Villanueva

Las derrotas políticas no deben ser motivo de análisis muy largos. Es como los duelos en las personas: si se prolongan de más, se vuelven trauma. “Y aquí, lo que importa es reponernos lo más rápidamente posible. En 2019, vienen elecciones locales en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y de gobernador en Baja California. En total 142 cargos.

“Estamos muy a tiempo de la reflexión y de la acción.No obstante la derrota, el futuro del PRI es interesante. No diría en este momento promisorio, pero sí interesante y viable. No participo de esa idea fúnebre de que el partido está muerto. ¡De ninguna manera!, afirma Humberto Roque Villanueva.

Presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional en 1996/97, comenta en entrevista: “No podemos estar pesimistas. Realistas, sí; reorganizándonos, sí. Hay cosas que no funcionan y que no tiene caso que las inventemos”.

Sobre la reciente reunión de los ex presidentes del tricolorcon la actual dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu, expresa que fue para darle estabilidad a la dirigencia nacional del partido, porque en un período muy corto se han sucedido muchos presidentes.

“Creo que Claudia es la quinta. Y debe pensarse en que muy pronto tengamos un elemento que garantice esa estabilidad y seguramente puede ser una sesión del Consejo Político”.

Refiere que en ese encuentro, “campeó un espíritu de optimismo no infundado, no basado en una ingenuidad que no nos haga bien, sino en el realismo de que el PRI va seguir adelante. Lo más importante es estabilizar su dirigencia y atender el reto electoral del año que entra”.

¿Entonces, el espíritu es de unidad en el tricolor?

-Es de unidad a favor de Claudia, a favor de los coordinadores parlamentarios Miguel Ángel Osorio y René Juárez, en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, y con la intención de que el grupo que integra la Comisión de Diagnóstico, no debe tardar más de un mes. Es un plazo razonable.

¿Qué no hizo el PRI, que motivó esta derrota?

-No es tanto lo que haya hecho o dejado de hacer el PRI sino lo que hizo bien un candidato, que desde luego, lleva muchos años recorriendo el país, que es muy conocido, que elaboró propuestas, que si bien no las veo muy realistas, por lo pronto ilusionan a la gente y eso da muchos votos.

Y reconoce:

“Ciertamente, sí había elementos para pensar que quien ganó tenía esa posibilidad, pero la verdad, todos lo reconocemos, no nos imaginamos lo contundente que iba a ser esa victoria”.

¿Cómo se sintió esa derrota?

-Estoy convencido de que no es la primera derrota que hemos tenido. Tuvimos dos en la presidencial. Hemos tenido alternancias en prácticamente todos los Estados de la República, en donde muchas veces hemos sido nosotros, quienes perdemos.

Entonces, aunque sea un dicho muy manido, sigue siendo válido: En la democracia se gana y se pierde; pero ninguna derrota, ni ningún triunfo son para siempre.

Todo está en función de cómo se reconstituyen los partidos políticos, cómo puedan elegir candidatos y como vayan surgiendo nuevas figuras que le den consistencia a través de su personalidad.

Fue el caso de Enrique Peña Nieto. Después de 12 años de gobierno del PAN, surgió desde el gobierno de un Estado y alcanzó un nivel de popularidad bastante grande.

Precandidato a la Presidencia de la República en 1999, que ganó Francisco Labastida, el ex dirigente nacional del tricolor, recuerda:

“La historia del partido nos habla del papel importante que jugó en todo el Siglo XX. Prácticamente fundó todas las instituciones que le han dado sentido a la República. Y por tanto, tampoco tenemos que avergonzarnos de nuestro pasado. Tenemos sí, que ver con mayor cuidado el futuro con un optimismo razonable, pero sobre todo con autocrítica.

Y ver lo que la población desea de los partidos políticos, cosas diferentes a las que les pudimos ofrecer en el pasado reciente”.

¿O sea, modernizarse?

-Modernizarnos y estar a tono con la sociedad. La sociedad entendida no como una entelequia sino como grupos organizados que tienen intereses económicos, intereses políticos, intereses religiosos, que tienen intereses de muchos tipos y que hay que saber distinguirlos para poder hacer las ofertas pertinentes.

Y reconoce el economista y político coahuilense:

No cabe duda que López Obrador así lo entendió. Por eso, en la campaña decía que iba a bajar el IVA en las ciudades fronterizas. Y aparentemente lo va a hacer. Lo que no sabemos es la consecuencia económica y la discriminación que eso va a significar al resto de la República que mantendrá la actual tasa del Impuesto al Valor Agregado.

Finalmente, sobre los resultados dela Comisión de Diagnóstico, que encabeza Samuel Palma, dijo que les va a ayudar a reconformar, a reconsiderar y reconstruir lo que en su opinión, es el partido histórico de la Revolución Mexicana, dijo Humberto Roque Villanueva.