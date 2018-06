Ninguno de los candidatos entiende de educación: Gilberto Guevara

Gilberto Guevara Niebla, el líder estudiantil de la UNAM en los ’60 y una de las voces más importantes en evaluación educativa, nos recibe en su despacho al sur de la ciudad. Se jubiló de la máxima casa de estudios y hoy es consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

“En México, la educación nunca ha sido un tema importante. Ha habido un debate educativo muy pobre. Hay muy poca información sobre la educación”, suelta sin titubeos.

Y advierte: “Lo que hay que hacer es defender la educación. Lo que no podemos hacer es volver al pasado; es volver el poder educativo al Sindicato y admitir que la corrupción se vuelva a instalar en las escuelas. Eso no debe ser. Es fundamental que eso no suceda”.

Habla de todo. De su trayectoria, de la reforma educativa y de los presidenciables: “no hay convicciones democráticas en estas elecciones. No veo a ningún partido político que hable de la democracia con convicción, como una construcción que hay que realizar. No existe eso. Está un poco preocupante la situación”



Desde la amplitud de su oficina en el sur de la Metrópoli, con una mesa de trabajo repleta de libros, donde se respira la febril actividad que desarrolla, Gilberto Guevara Niebla, comenta:

“Tampoco hemos construido liderazgos democráticos. Faltan partidos democráticos (…) El problema es que México no ha encontrado, no ha evolucionado como todos deseamos hacia la construcción de un Estado democrático. Habría que cambiar el Estado, cambiar la estructura de partidos. Hay que cambiar. Y eso no se ha hecho”.

En un retorno al pasado reciente, reprocha:

“Los cambios no los hicieron los gobiernos del Partido Acción Nacional del 2000 al 2012. Debieron de haber impulsado esas reformas democráticas y no lo hicieron. Lo que vimos fue un desorden político increíblemente gobernado por la confusión, con poca claridad”.



Y es que política y educación, se entrecruzan, se entretejen en este sinaloense, que por sus ideales en 1968 y destacado integrante de ese Movimiento, estuvo preso casi 3 años en Lecumberri y fue expulsado del país: vivió el exilio en Perú y en Chile.

-A casi cinco décadas del Movimiento del 68, ¿cómo está México?

-La situación actual de México es sumamente preocupante. Antes teníamos un Estado autoritario. No desapareció para dar lugar a un Estado democrático. No hubo transición democrática como en España que dejó atrás la dictadura de Francisco Franco y comenzó la democracia. No hubo una ruptura categórica entre Estado autoritario y democracia.

“Aquí hubo reformas electorales desde 1977, pero quienes deciden que se hagan reformas electorales que son los gobernantes del PRI, no se convirtieron de un día a otro en demócratas. Nunca abandonaron sus ideas autoritarias, sus sistemas de control corporativos y clientelar de la sociedad, sus manejos deshonestos en las elecciones”, argumenta.

Guevara Niebla rememora considera que es muy difícil que se repita un escenario como el de 1968, porque el Estado autoritario prácticamente ya desapareció y hoy la sociedad es más política, más participativa.

“En aquellos años, había poca politización en la sociedad y la irrupción de los estudiantes fue muy ingenua y políticamente elemental. Y en las actuales condiciones es imposible pensar que se repita un conflicto de esa naturaleza o una represión como la que se dio el 2 de octubre. Eso fue un crimen de Estado”.

- ¿El nivel el debate educativo en las campañas electorales ha sido bajo?

-En México, la educación nunca ha sido un tema importante. Ha habido un debate educativo muy pobre. Hay muy poca información sobre la educación.

Prosigue y con cierta preocupación en su rostro, expone:

“No es un país que esté centralmente preocupado por la educación. Los gobiernos de México, excepto los de Álvaro Obregón, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, y de Adolfo López Mateos, con el Plan de 11 años; pero no conocemos últimamente gobiernos que le apuesten en serio a la educación. Eso no existe”.

Sostiene que a la educación hay que apostarle a fondo como en Corea o Finlandia, países en donde la educación ocupa una posición central en la vida nacional.

Como lamentable, calificó que cada 6 años se produzcan cambios no siempre sustentados en la investigación educativa, que interrumpen y vulneran el trabajo de las escuelas. Esa volubilidad en el Sistema Educativo produce muchos perjuicios.

Se pronunció por la conveniencia de que haya políticas que vayan más allá del sexenio, que trasciendan políticas de Estado.

Afirmó que nadie puede asegurar qué va a ocurrir con el cambio en el gobierno; “pero esperemos que le den continuidad al esfuerzo muy importante que se ha realizado en estos seis años”.

- ¿Cree que de ganar las elecciones Andrés Manuel López Obrador, el grupo de la profesora Elba Esther Gordillo retome el control de la política educativa?

-No, no lo sé; pero sería muy preocupante y muy lamentable que eso sucediera. Lo que se ha hecho en estos seis años ha sido impedir que las organizaciones sindicales participen de manera ilegal e ilegítima en el gobierno de la educación. Lo que ha hecho este sexenio es combatir la corrupción que se desarrolló en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



“No hay que olvidar cómo era el liderazgo de esta señoraen el SNTE. Sería muy preocupante que esta misma persona volviera a ocupar puestos directivos en la educación”.

La mañana soleada. Por los amplios ventanales de su oficina se observa el febril movimiento citadino.

Continúa la entrevista con el especialista Guevara Niebla y sobre su percepción de que alguno de los candidatos a la Presidencia, pueda implementar la reforma educativa, responde:

“Ninguno de los candidatos ha expresado o manifestado tener un conocimiento profundo del sistema educativo. Es muy preocupante que se hagan juicios superficiales.

Por ejemplo, se habla de derogar la reforma educativa, pero me pregunto: ¿Qué es lo que se quiere derogar? La reforma educativa introdujo una regulación en el trabajo docente”.

-Entonces, ¿qué es lo que se quiere derogar?

-Obviamente, lo más polémico es la evaluación de los docentes. Lo quieren algunos profesores y quien ha insistido es López Obrador, que se va a derogar la reforma educativa.



Nosotros le responderíamos: ¿qué va a derogar usted y qué puede derogar?, porque si hablamos del Servicio Profesional Docente, es un derecho consagrado en la Constitución y el Ejecutivo federal no puede cambiar la Carta Fundamental.

-¿López Obrador y la CNTE están en contra de la evaluación al magisterio?

-Sí, López Obrador ha sido el abanderado contra la evaluación. El problema, lo que molesta y lo que se ha dicho y criticado más de la evaluación docente es que tiene impacto sobre la permanencia en el trabajo.

Propone una solución:

“Tal vez, lo que se pueda hacer es crear otra evaluación, otro tipo de evaluación a la permanencia. Lo que opino en síntesis, es que todas las medidas de la reforma educativa son perfectibles. Como toda obra humana hay errores de diseño, errores de implementación. Hay que revisarlo todo. Estoy perfectamente de acuerdo con eso”.