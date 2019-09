No a las leyes a modo, dice el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que “no se puede retorcer la ley” en favor del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario criticó a Morena por tratar de reformar las leyes para quedarse en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuando fue cuestionado sobre la Ley Bonilla.

-¿Usted, entonces, en general en todos los casos no estaría de acuerdo que se modificara la ley cuando ya el juego inició, terminó, por ejemplo, en Baja California?

“Es que no se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de dónde suceda”, dijo el presidente.

-¿Incluye Baja California?

“Todo. Nosotros queremos que se lleve a la práctica el principio de los Liberales del siglo XIX, que se resume en la frase: ‘Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, añadió durante la mañanera.

Refriéndose a Morena en la Cámara de Diputados, el mandatario criticó que partidos con mayoría se aprovechen de esta condición para modificar la ley para beneficiarse, ya que ellos llegaron para acabar con ese tipo de abusos.

“Imagínense si nosotros, que estamos planteando una transformación, permitimos eso, o un partido que porque tiene mayoría puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción, pues eso es retroceso. Yo celebro que esto se haya resuelto bien. Yo no podía meterme, pero era una vergüenza”, aseveró el Presidente.

Tras conocerse la postura de López Obrador, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando se pronuncie sobre si es o no constitucional la ampliación de mandato de dos a cinco años para las modificaciones locales de la constitución. En tanto, para el futuro Secretario General de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, la reciente reforma de ampliación al periodo de la gubernatura de BC, resuelve una reforma fraudulenta promovida en 2014, por lo que “no es un traje a la medida”.

Resaltó que el ahora gobernador electo Jaime Bonilla Valdez se registró el 27 de marzo del presente año, justo cuando estaba vigente la disposición del Tribunal de Justicia Electoral del Estado que ordenaba que se cambiara el tiempo de la gubernatura de dos a los cinco años.