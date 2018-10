No aceptaré a Marko Cortés, sentenció el diputado Ernesto Ruffo

El diputado federal del PAN, Ernesto Ruffo Appel, sentenció que no reconocerá a Marko Cortés, pues acusó que representa los intereses de los anayistas y los del PRIAN de Héctor Larios, así como que respaldará a Manuel Gómez Morín en su trayectoria como candidato a presidir al albiceleste.

En conferencia de prensa, Ruffo Appel aprovechó para felicitar a Gómez Morín por haber alcanzado las firmas necesarias, pues señaló representa los valores y la búsqueda de la reinstitucionalización de este partido político, ideales que compartieron desde que comenzaron con las denuncias ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la Comisión Organizadora de la Elección Nacional (Conecen).

“No voy a reconocer a Marko Cortés, cómo puedes trabajar con alguien que ya sabes que estuvo en procesos de corrupción”, refirió Ruffo Appel.

Por su parte, dijo que no ve con buena cara el proceso que está en curso por la renovación de la dirigencia nacional albiceleste, el cual reiteró apoya a su candidato oficial, Marko Cortés.

“El león siempre se mantiene de la misma condición, eso no cambia. El mal PAN es el que está instalado apoyando a Marko Cortés. Nosotros no queremos juzgarnos de ser el buen PAN, pero al menos queremos que la vigencia de los estatutos y la institucionalidad sea lo que rija al partido, no las mañosadas”, añadió el legislador panista.

Finalmente, adelantó que en breve Manuel Gómez Morín estará arropado por él y José Luis Espinosa Piña porque habían pactado que, cualquiera de los tres que consiguiera los apoyos necesarios, tendría el apoyo de los otros.