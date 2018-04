"No aumentará el IVA, ISR y no habrá gasolinazos", promete AMLO si llega a la presidencia

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), prometió que no habrá alza a los impuestos ni a los energéticos, ya que el dinero que se recupere al reducir los índices de corrupción y se eliminen los privilegios para los funcionarios maiceados, será ocupado para el desarrollo del país.

"Si acabamos con esa corrupción, no vamos a necesitar aumentar los impuestos, no va a aumentar ningún impuesto. No va a aumentar el IVA, no va a aumentar el Impuesto Sobre la Renta, no va a haber gasolinazos, ni va a haber necesidad de endeudar al país, la fórmula es acabar con la corrupción y con los privilegios porque para mantener este régimen corrupto, se necesita tener a funcionarios públicos bien pagados, para que estén al servicio de la mafia del poder, como aquí se acaba de expresar, los altos funcionarios públicos están bien maiceados", prometió durante su último evento de campaña en Compostela, Nayarit.

El tabasqueño también aseguró que se congelarán los precios de los energéticos, "ya no va a haber aumento en términos reales de combustibles, ya no va a haber gasolinazos". De esta forma, reiteró que se van a eliminar los privilegios para el presidente de la República, pues no hará uso del Estado Mayor, ganará menos del doble de lo que gana el presidente Enrique Peña Nieto y ya no viajará por avión o helicóptero, mucho menos, en transporte privado.

Por lo que opinó que, los servidores públicos que se trasladan de un lado a otro en helicóptero, "recorran el país en burros o en carretas", pero todo eso se va a terminar en cuanto llegue a la presidencia; así como las pensiones millonarias para los expresidentes Vicente Fox y Carlos Salinas.