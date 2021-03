No callaré ante el pillaje y la injustica, dice AMLO en carta a la SCJN

En una carta enviada al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador le advierte que no callará ante el pillaje y la injusticia, luego que un juez suspendió la recién aprobada Ley Eléctrica.

“Así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente y mis libertades como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injustica”.

El mandatario mexicano informó en la mañanera, que envió la misiva en relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de “manera veloz”; se cumplió como pocas veces la justicia. Hay quienes solicitan la protección, la suspensión de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida, señaló.

Concedió, agregó el presidente, a un quejoso una suspensión por el amparo promovido y lo hizo extensivo.

“De manera respetuosa y en observancia, le solicitó que el Consejo de la Judicatura, si la autoridad mencionada le correspondía aplicar la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Que el Consejo lleve a cabo una investigación del juez en este episodio; no omito manifestarle, que alrededor de este asunto actúan personas del antiguo régimen, que tenía como modus operandi la corrupción”, dijo el mandatario.

En el documento narra el Ejecutivo que un día después de haberse publicado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales.

“De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicitó que el Consejo que usted preside determine e informe si la autoridad judicial mencionada, le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”, señaló López Obrador.

Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicitó que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio, refirió.

“No omito manifestar también que alrededor de este asunto actúan personas organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenía como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres”.

Me refiero, señaló López Obrador, entre otros actores a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola, de España, que incorporo a su nómina a una antigua secretaria de Energía del Gobierno federal y al mismísimo presidente de México Felpe Calderón Hinojosa.

“Esta clase de intereses corporativos que cuenta con el apoyo de la prensa pro empresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país”.

En este agrupamiento conservador y reaccionario destacan, entre otros, Claudio X González, seudo defensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario, junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Entre ellos se encuentra también el ex ministro José Ramón Cossío, que cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardo silencio cómplice ante corruptela y arbitrariedades.

“Sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del Estado de derecho, pues en honor a la verdad quienes hoy evocan ese principio para preservar sus intereses, han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República”.

Esta carta ya se envió al ministro Arturo Zaldívar para que si procede se inicia una investigación sobre el tema, apuntó el Presidente.













