No creo en las encuestas porque están manipuladas: El Bronco

México.- El candidato presidencial por la vía independiente Jaime Rodríguez Calderón señaló que él no cree en las encuestas, ya que no reflejan la realidad en torno a las preferencias electorales y según él son manipuladas.

Yo no creo en las encuestas, en Nuevo León yo tenía el dos por ciento de posibilidades y terminé con el 52 por ciento en 60 días. Nosotros quizá porque no les pagamos a los encuestadores no salimos en las encuestas.

El candidato indicó que su equipo realiza sus propias mediciones para ver cuánta preferencia tiene realmente, y que en éstas van más arriba de lo que suelen marcar las encuestas que suelen salir publicadas.

De acuerdo con el aspirante a la Presidencia de la República, la mayoría de los encuestadores hacen propaganda de quienes lo contratan, por lo que él prefiere hacer las propias.

No creo en ellos, nunca he creído en ellos (los encuestadores), y hoy no será la excepción, yo hago mis propias predicciones matemáticas y soy ingeniero, sé medir.