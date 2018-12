No daré línea para nuevo ministro de la SCJN: AMLO

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador propuso a Loretta Ortiz Ahlf, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara en la terna de candidatos que sustituirán al magistrado José Ramón Cossío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tanto Loretta Ortiz como Celia Maya son cercanas a López Obrador; Ortiz Ahlf fue diputada federal de Morena y coordinó los Foros de Pacificación para crear el Plan Nacional de Paz y Seguridad, mientras que Maya García fue candidata al Senado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, fórmula por la que el tabasqueño ganó la presidencia.

Los senadores de la Cámara Alta elegirán al nuevo magistrado, y aunque Morena cuenta con la mayoría, el presidente de la República prometió que no dará línea a los legisladores para que el nuevo representante del Poder Judicial esté al servicio del Ejecutivo Federal.

“Los senadores libremente van a decidir, estamos también en el terreno de lo inédito, para los que se la pasan diciendo de que no hay cambios, en este caso, cuál era la costumbre de años, una terna, de antemano se sabía, porque el poder de los poderes del Ejecutivo, daba la línea y todo el procedimiento era una faramalla, una farsa, ahora no, ahora saldría la terna, que es una facultad del poder Ejecutivo y decide libremente el Senado, la línea es que no hay línea y eso nunca en los tiempos recientes, en la historia moderna”, sostuvo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Por otro lado, dijo que aceptarán la decisión que tomen los jueces sobre la reducción de salarios a los ministros y tampoco limitará el presupuesto al Poder Judicial ni a los órganos autónomos, pero apuntó que los salarios de 600 mil pesos mensuales, no son congruentes con el Estado de Derecho instaurará en su gobierno.

“No es posible que un servidor público gane 600 mil pesos mensuales, y que todavía se diga que se encargaron de impartir justicia, eso no puede seguir pasándonos en nuestro país, es mi derecho seguir expresándolo, pero al mismo tiempo voy a respetar la decisión de los jueces y de la instancia judicial que resuelva este asunto, porque lo otro, también lo aviso, ya hay Estado de Derecho, que no había, era Estado de chueco”, concluyó.