No dejo el PRD para ir a Morena: Ricardo Gallardo

Nueve diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) renunciaron ayer a este partido y anunciaron la creación de una minibancada que votará las propuestas que más les convenzan, independientemente del partido que las proponga, con lo que cambian la conformación de las fuerzas políticas en San Lázaro.

En entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM), Ricardo Gallardo Cardona, quien hasta ayer fuera el líder parlamentario del PRD, atajó los rumores y dejó claro que el partido creado por Andrés Manuel López Obrador y que hoy tiene mayoría no le ofreció nada a cambio de esta ruptura con los perredistas.

“Morena no me ofreció ni me prometió nada, la renuncia al PRD es un tema que se presta a este tipo de especulaciones, si me hubieran ofrecido algo estaría en Morena, no estamos en Morena, ni vamos a estar en Morena, vamos a estar a lado de los mexicanos, tomaremos las mejores decisiones”, dijo Gallardo Cardona.

El diputado denunció que desde la dirección nacional del sol azteca se les pedía votar con Acción Nacional en proyectos que no responden a la línea programática de la izquierda.

A decir de Gallardo Cardona la fortaleza de esta nueva bancada en la Cámara de Diputados, que suma 11 integrantes, radicará en la toma de decisiones: “este grupo de diputados independientes no viene a levantar la mano, viene a revolucionar la política, porque nosotros vamos a ser elocuentes entre lo que decimos y hacemos, lo que no puede hacer cualquier diputado en San Lázaro que recibe línea política de sus partidos”.

Y describió su poder como voto bisagra en el Congreso: “creo que hoy por hoy nosotros podremos tomar la batuta en las decisiones en el Congreso y así los haremos”, aseguró.

Consideró que el Sol Azteca no tiene rumbo y evocó la alianza en la contienda presidencial con el Partido Acción Nacional (PAN) que obtuvo malos dividendos, y antes la alianza del PRD con el PRI en el Pacto por Mexico.

“Eso le quitó la esencia a la izquierda mexicana, nosotros vimos que no es correcto y sano para lo que ocupa el país en este momento”, agregó.

-¿El PRD está acabado, aniquilado?

- No soy yo quien tenga que decirlo, habrá que preguntárselo a sus dirigentes.