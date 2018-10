No es un desaire para AMLO que Trump no venga a toma de posesión: Ricardo Monreal

Que Donald Trump no venga a la investidura de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, no representa un “desaire’’ para el nuevo gobierno, apuntó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo MonrealÁvila.

Mike Pence vendrá a la toma de posesión de AMLO

Será Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, quien acuda a la toma de protesta del actual presidente electo.

En ese sentido, apuntó que el pueblo de México, estará contento pues por primera vez en la historia arribará un presidente surgido de las filas de la izquierda y del movimiento progresista.

El líder senatorial dijo que no les preocupa esa decisión ni mucho menos genera desánimo en ese evento del 1° de diciembre próximo.

"Bienvenidos quienes quieran venir"

“Independientemente de los invitados habrá fiesta nacional y habrá un cambio de régimen a partir del 1 de diciembre. Así es de quienes quieran venir, quienes han sido invitados y quienes estén en disposición de acudir a la toma de protesta, bienvenidos. Y los que no, como dijo el filósofo de Güemes: pues no. Los que no quieren venir es un asunto de ellos”, aseguró

En conferencia con medios, Monreal Ávila restó importancia a la inasistencia de Trump el 1 de diciembre y lo atribuyó a laagenda internacional del mandatario estadounidense.

No resulta preocupante que Trump no venga a la toma

“Realmente no es preocupante, es un asunto que según su agenda debe de decidir. Entonces, no hay ninguna preocupación y tampoco creo que se trate de desaire alguno. Es simplemente un tema de su agenda internacional”, refrendó.

El también coordinador de Morena, insistió que Trump no venga no demeritará ni disminuirá el ánimo que hay por el cambio que se ofreció y que se cumplirá a partir de diciembre próximo.