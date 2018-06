No estamos desesperados, tenemos un futuro asegurado: Jesús Ortega

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), al final de la elección presidencial, tendrá un “proceso de reconstrucción y renovación”, adelantó a El Sol de México el fundador y exdirigente nacional Jesús Ortega Martínez. Pero aclaró que no es consecuencia de las “fugas” de militantes, pues a decir de él “no están en situación crítica ni desesperada”.

Al concluir las elecciones presidenciales, todos los partidos políticos, sin excepción, tendrán un “proceso de reconstrucción y renovación”. Lo tendrán que hacer el PRD, el PRI y el PAN, refrendó el también líder de la corriente Nueva Izquierda, convertida en la más grande y representativa del perredismo.

“El PRD es parte de una alianza convencido de que se requiere un gobierno de coalición, no estamos desesperados ni angustiados, tenemos un presente y un futuro asegurado”, enfatizó ante la pregunta de una refundación del Partido de la Revolución Democrática por la salida de dirigencias hacia Morena, siguiendo a Andrés Manuel López Obrador, puntero de las encuestas presidenciales.

¿Refundación del PRD al terminar el proceso electoral?

No estamos en una situación ni critica ni desesperada, sino trabajando en el marco de una coalición decidida en razón de una estrategia. No estamos en una situación de refundación, estamos en una situación de trabajo, de esfuerzo y de lucha.

El PRD está haciendo bien su trabajo, es parte de una alianza convencido de que se requiere un gobierno de coalición; no estamos desesperados ni estamos angustiados, refrendó.

“Tenemos un presente y un futuro asegurado y como todos los partidos políticos, vamos a realizar procesos de reconstrucción y renovación ahora terminando las elecciones presidenciales; lo van a tener que hacer el PAN, el PRI, PRD y todos los partidos. Nosotros estamos en una situación de trabajo intenso en todo el partido”.

¿La salida de militantes del PRD?

Neri –Francisco Martínez Neri, ex coordinador parlamentario- no fue un militante del PRD de toda la vida. Nunca fue militante del PRD; se le invito a que fuera candidato, pero no se afilió al PRD ni nada, solo candidato ciudadano postulador por el PRD. Termina su gestión como diputado federal y quería ser alcalde de Oaxaca, no se pudo porque había otros aspirantes y por eso se va a Morena.

“Esas fugas no perjudican, esas fugas ayudan. Se va gente oportunista que solamente busca cargos”.

Aprovechando la visita de Ortega a Tijuana, Baja California, para el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia, se le preguntó qué posición tenía respecto al formato utilizado y el desempeño de los aspirantes.

¿Su opinión del segundo debate?

El esquema no me pareció el más adecuado, los moderadores –Yuriria Sierra y León Krauze- “abusaron de su protagonismo”; los moderadores no deben ser los actores de un debate, sino los candidatos.

“Me pareció verdaderamente grotesco que López Obrador, en lugar de exponer con claridad sus propuestas ante los problemas de comercio internacional, de migración, de violación a los derechos humanos, saliera con ridículos, chistoretes y chiquilladas como el “guardar la cartera”, o como las “Ricky riquín canallín”, que parecen más bien malos chistes de jóvenes de primaria y que éste los utiliza como un pésimo recurso para evitar confrontar ideas”.

Digo evitar confrontar ideas porque en verdad no las tiene, ausencia total de ideas sensatas pare resolver estos serios problemas del país en la relación con Estados Unidos y en la Relación Internacional. La única propuesta que le encontré fue convertir a los consulados en una especie de oficina de protección de derechos, pero eso hacen los consulados, para eso están; y la otra del ferrocarril que atraviese el Istmo de Tehuantepec, ya existe, de tal manera que es evidente su incapacidad para enfrentar la responsabilidad tan grande de la Presidencia de la República.