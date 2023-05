No estoy a ver quién me lleva: Marcelo Ebrard sobre ser candidato de oposición

SALAMANCA. “No estoy a ver quién me lleva. No es el clásico aventón de coche”, respondió Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, cuando se le cuestionó si buscaría ser candidato de otro partido en caso de no ganar la encuesta interna de su fuerza política.

“Ya formo parte de algo y no tengo porque irme a ningún lado ¿Por qué me voy a ir?”, dijo en entrevista exclusiva para Organización Editorial Mexicana durante su visita a Salamanca, Guanajuato, donde inauguró la octava oficina de pasaportes en la entidad.

El secretario de Relaciones Exteriores confía en que las encuestas lo colocarán como el candidato por la Presidencia de México de Morena, y en caso de que no, aseguró que no es opción ser candidato de oposición.

“No me lo estoy planteando así, porque si así fuera no tendría caso participar... Pienso que el Presidente tomó esa decisión (la encuesta), para que efectivamente sea la primera primaria en México, cuando menos en el partido gobernante, en donde el pueblo participe directamente y eso le daría a Morena un estatus político enorme”, aseguró.

Tiene claro, dice, que no irá en contra de sus compañeros aspirantes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López.

Tiene la firme convicción de nunca traicionar a sus compañeros | Foto: José Luis Cervantes /El Sol de Irapuato

-Usted es el candidato por quién votarían millones de mexicanos que no votarían por Morena. Votarían por usted fuera o no el candidato de ese partido. Si hay encuesta con dados cargados, ¿Será usted el candidato presidencial de la alianza opositora contra Claudia o Adán?:

No me lo estoy planteando así, porque si así fuera no tendría caso que participara. Pienso y lo acabo de declarar, que el Presidente no tendría ninguna necesidad, con el apoyo que tiene, de andar diciendo ‘voy a hacer una encuesta’ cuando no quiere hacerla. Pienso que el presidente tomó esa decisión, para que efectivamente sea la primera primaria en México cuando menos en el partido gobernante en donde el pueblo participe directamente. Sería la primera vez en la historia y eso le daría a Morena un estatus político enorme. Hemos luchado para eso, lo digo genuinamente. Ahora, le toca a Morena; es una tarea del partido organizar el proceso, no del Presidente. Por eso, yo he urgido al partido ‘convóquenos’, nos reunimos, vemos cómo se va hacer la encuesta, en fin, todas las preguntas que tengas y que quieras resolver. Lo pospusieron medio año, no sé qué razón habrá. Pero finalmente ya lo van hacer, dijeron pasando el día 4 de junio. Perfecto, ahí estaremos. Ya tenemos nuestra propuesta hecha. Y nosotros presentaremos la propuesta en tiempo y forma enseguidita del proceso del día 4 de junio y en el ánimo de fortalecer al Movimiento al cual pertenecemos. Por lo tanto, no estoy planteando lo que tú señalas. O sea, no estoy a ver quién me lleva. No es el clásico aventón de coche. No. Ya formo parte de algo y no tengo por qué irme a ningún lado ¿Por qué me voy a ir?

El canciller se presenta optimista frente a su marcha hacia las encuestas | Foto: José Luis Cervantes /El Sol de Irapuato

-¿Si fuera el caso y no resultara favorecido por las encuestas?

¡Sí va a resultar, hombre! No me gusta especular, pero vamos adelante. En este estado (Guanajuato), por ejemplo, vamos adelante.

-Si fuera el caso ¿también estaría considerando sumarse al equipo de la Cuarta Transformación?

Yo hasta lo que voy es, que se haga la encuesta y que esa magnífica oportunidad que es histórica para nosotros, se lleve a cabo. Que demos muestra de que efectivamente es otra política la que estamos nosotros defendiendo. Porque ya ¿qué duda cabría? Nunca en la historia vi que se hiciera esto, jamás.

-Y la que vendría después, ¿lo decidirían después del resultado de la encuesta?

No me quiero adelantar tanto, pero ya más bien estoy focalizado en esa reunión después del día 4.

En "El camino de México", Marcelo Ebrard apunta su visión sobre la situación nacional | Foto: José Luis Cervantes /El Sol de Irapuato

-En su libro, señala que México se encuentra en un momento con condiciones excepcionales que es necesario aprovechar. Guanajuato es muestra de que es posible la inversión y el crecimiento económico a pesar de situaciones adversas como la pandemia. ¿Cómo hacer que ese momento privilegiado que vivimos se convierta en oportunidades para los guanajuatenses que viven en un estado rico pero experimentan pobreza y transiten hacia la clase media?





Es la excepción, que tú tengas un gobierno con apoyos arriba del 51 por ciento es un valor inmenso, político. Ese es el primer activo de México. El otro, digo que nos va a ir muy bien porque hay un nearshoring ¿qué quiere decir esto? Muchas empresas americanas que estaban fuera, en Asia, ahora se tienen que localizar en América del Norte y México es el más competitivo, por razones de seguridad. Bien. Esas dos hacen que tengas el bote, el bote en el que vas a navegar, entonces tienes tu barco bien hecho y bien construido y tienes el viento a favor y bien, nada más necesitas un buen piloto, Si no se hunde el barco. Por eso hablo de ser optimista de lo que viene.

Tenemos un problema en casi todo el país, las zonas que más crecen sí van reduciendo en pobreza muy lentamente. Es una normalidad.

A ver, León, Guanajuato, ha crecido entre cuatro y cinco (por ciento) en la última década. Tienes el 43 por ciento de pobreza. Entonces tenemos que mejorar los ingresos salariales, la percepción de trabajo, construir un mucho mejor sistema de salud, construir un mejor sistema educativo y garantizar la aportación fiscal de las empresas exportadoras y las grandes empresas mexicanas.

-Tras el fin del título 42, México se puede convertir en un embudo. Estados Unidos, bajo el título 8, puede deportar a más latinoamericanos a México, mientras tanto, los migrantes se acumulan al sur de la frontera y crece el número de quienes aún no pueden cruzar. ¿Cómo se va a enfrentar esta nueva situación?

Eso no está pasando. El Título 42… Mira, toda la historia que yo llevo revisando, Estados Unidos ha implementado diversas medidas. El Título 42 fue una de ellas. El título 8 ya estaba, pero ahora endurecieron las normas, ahora es más difícil pedir asilo. Entonces, el día de ayer, para darte un dato, nos regresaron a 28 gentes. Entonces, no espero yo que haya un regreso de muchísimas personas.

-El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, declaró que pide a la Cancillería que se extradite a Dámaso López Serrano El Mini Lic para que sea procesado en México por el asesinato del periodista Javier Valdez.

Lo haremos. Con mucho gusto. Está dentro de nuestras facultades y lo haremos. Debemos hacerlo para que no haya impunidad.

Finalmente, se mostró abierto a la migración mediante los permisos de trabajo, positivo en lo económico y firme con la justicia | Foto: José Luis Cervantes /El Sol de Irapuato

-¿Se endurecerán las medidas contra, por ejemplo, en los migrantes que desean entrar a México?

México es uno de los países más abiertos en materia de visas de trabajo, de hecho, este año se van a más que triplicar. En realidad, la gente que quiere estar en México no tiene dificultades para estar en México. La gente que puede tener dificultades es la que quiere engañar y que no quiere decirte donde está, que no trae documentos. Como ‘los coyotes’, esos sí son nefastos, cobran de 5 a 7 mil dólares, engañan a los migrantes. La política es ‘a ver no necesitas esconderte, ¿Quieres ser refugiado? Adelante, no corras riesgos’.

-Si usted es Presidente ¿Abriría más las puertas para que más migrantes pudieran establecerse en México?

Yo creo que en México no nos deberíamos oponer, porque los necesitamos.