“No estoy de acuerdo”, AMLO sobre reunión de Ricardo Peralta con autodefensas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no está de acuerdo con la forma en la que está llevando el diálogo con las autodefensas el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien no ha invitado en su recorrido al gobernador de Michoacán, Silviano Aureoles.

Sin embargo, rechazó que el subsecretario esté entregando dinero a grupos del crimen organizado, como acusó el gobernador de Michoacán.

“Yo no puedo acusar sin pruebas y no hago juicios, como se dice en la biblia, juicios temerario. Además no se puede acusar por acusar”, expresó.

Luego de que Silviano Aureoles señaló que en la Huacana no hay grupos de autodefensas, sino delincuentes, los mismos que desarmaron a elementos de la Guardia Nacional hace unos meses. Y ahora, Peralta Saucedo hasta les está entregando dinero.

En respuesta, López Obrador insistió en que no auspiciarán ningún grupo de autodefensas, porque eso demostraría “una incapacidad del Estado”.