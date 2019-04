No estoy participando en cuestiones partidistas: AMLO por conflictos en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene licencia en Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que no se va a meter al pleito interno entre la presidenta nacional del partido, Yeidckol Polevsnsky, y Ricardo Monreal, coordinador de la bancada en el Senado.

Yo tengo licencia, tengo permiso en mi partido, no estoy participando en cuestiones partidistas, tengo la encomienda de representar a todos los mexicanos afirmó el Presidente en la conferencia mañanera.

Comentó que no se entera de las grescas políticas y tampoco ha recibido visitas de ninguno de sus compañeros de partido, a quienes agradeció que respeten esta decisión al no llevarle quejas sobre los pleitos por la designación de candidaturas en las elecciones intermedias.

No sé qué esté sucediendo y la verdad no me entero, no me dicen nada. Agradezco que me respeten mis compañeros, compañeras, no me tratan esos temas.

López Obrador explicó que como titular del Ejecutivo Federal no le corresponde intervenir en la grilla partidista, porque debe representar a la nación y de lo contrario, actuaría de forma facciosa en favor de un partido político.

Además, dijo que ni tiempo tiene de intervenir en la grilla porque tiene muchos pendientes por resolver en el país, después de anunciar que este fin de semana arranca la gira a los estados de la República para supervisar la conclusión de las obradas que quedaron botadas en la administración pasada.

“Como se dice coloquialmente: ¿a qué horas? Ya no tengo tiempo, tengo que ocuparme de otros asuntos”, apuntó.

Insistió en que no habrá más grupos de partido, porque no favorecerán a grupos con intereses creados, incluyendo a Morena.

“Yo represento a todos los mexicanos. Y como distintivo del nuevo gobierno hemos establecido el que no hay partido predilecto, preferido; no hay sindicato predilecto, preferido; no hay medio de comunicación predilecto, preferido, mucho menos grupos de intereses creados preferidos, predilectos. Eso ya se terminó”, opinó.