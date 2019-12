"No fue un mal año", así despide AMLO el 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió que el 2019 no fue un mal año ya que inició la Cuarta Transformación del país con su gobierno, dijo a los mexicanos en un mensaje con motivo del fin de año y la llegada del 2020.

"El 2019 está por terminar. No fue un mal año, tenemos que decir que avanzamos, iniciamos la transformación de la vida pública de nuestro país", enfatizó.

Desde la zona Arqueológica de Palenque, López Obrador presumió los resultados en materia social y económica pero también admitió que existen pendientes en el tema de la inseguridad.

"Se acabó con la corrupción desde arriba, no hay impunidad, la economía se mantuvo estable, se fortaleció el peso, no hay inflación, se aumentaron los salarios mínimos como no había sucedido en 40 años y hay bienestar en nuestro pueblo", destacó.

Nos quisieron quitar hasta el derecho a la esperanza y no pudieron. Ahora, los sueños de justicia y libertad empiezan a convertirse en realidad. ¡Sigamos adelante! ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/A6A6qLqrYx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 1 de enero de 2020

"Tenemos asignaturas pendientes como es el caso de la inseguridad y la violencia pero tengo mucha confianza de que vamos a ir apaciguando, vamos a ir serenando a nuestro país porque no se permite la corrupción, porque se están atendiendo las causas que originaron la inseguridad y la violencia en México", admitió.

Las acciones que enunció para tratar la inseguridad tienen que ver con el progreso, justicia y bienestar y con ello atender a jóvenes con trabajo y educación.

Posteriormente acusó que hubo tiempos en donde Joaquín, El Chapo, Guzmán tenía el mismo poder e influencia que tenía un presidente de la república ya que hubo "contubernio" y esto impedía que se castigaran los que cometían delitos.

Finalmente llamó a la unidad y mandó un abrazo cariñoso y sincero a todos los mexicanos, independientemente de su religión o corriente de pensamiento.