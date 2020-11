No habrá confinamiento: AMLO descarta situación de riesgo por Covid

Pese al incremento de contagios por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no está en situación de alarma y descartó implementar nuevas medidas de confinamiento.

Explicó que si bien algunos estados registran aumentos de casos, las defunciones han disminuido y comentó que en donde se reportan estas alzas se refuerza la atención médica.

“Consideramos que a diferencia de Europa, porque cada país aplica sus políticas, nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar establecimientos comerciales. No, no es necesario, confiamos mucho en la gente, en que nos ayuden, que todos nos cuidemos".

Asimismo destacó que donde se tuvo que ampliar el número de camas para evitar la saturación hospitalaria es en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Querétaro.