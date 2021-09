No habrá conflicto con EU por pedir quitar el bloqueo a Cuba: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las críticas que ocasionó el pasado 16 de septiembre su discurso durante la Ceremonia Cívico Militar del Desfile por el Aniversario 211 de la Independencia de México, cuando defendió al Gobierno cubano y pidió a los Estados Unidos que retire el bloqueo económico a la Isla cubana que data de 1960.

Al inicio de su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que su postura en defensa del régimen castrista “no es novedad” y se va a mantener esa política. “México es sinónimo de amistad, no vamos nosotros a confrontarnos con ningún gobierno”, subrayó el presidente, al recordar que el retiro al bloqueo económico a Cuba es un asunto que siempre se toca en la Organización de las Naciones Unidas.

López Obrador hizo votos para que no haya conflictos en la región, mientras destacó que nuestro país debe pensar en la unión económica de América Latina y refirió con respecto a su participación en la plenaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde México presidió este encuentro el 17 de septiembre, que no que no quiso actuar con “protagonismo”, pero resaltó también que va a seguir interviniendo en donde haya conflicto.

Sin embargo, el presidente no habló de la represión que ordenó el presidente Miguel Díaz-Canel durante julio pasado contra ciudadanos que se manifestaron en contra de su Gobierno ni a los choques que hubo durante la plenaria de la CELAC entre los presidentes de Cuba y Venezuela con los de Uruguay y Paraguay, luego que estos últimos reprochaban que México apoya a gobiernos autoritarios.

Asimismo, volvió a insistir que sea retirado el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la Isla caribeña y reiteró que los países de la América Latina deben unirse comercialmente como lo hacen las naciones de la Unión Europea.

“No puede una nación intervenir en la decisión de otros pueblos, tiene que haber respeto, debe garantizarse la autodeterminación de los pueblos y tenemos que unirnos, así como los europeos, con la Unión Europea, y así como le están haciendo en Asia lo tenemos que hacer nosotros con respeto a las soberanías y se puede”, resaltó.

Por otra parte, mencionó que, con motivo de los 200 años de la Independencia de México, nuestro país recibió felicitaciones de parte de Rusia, mediante sus astronautas y el apoyo de Roma y el Papa Francisco para montar una exposición arqueológica de la grandeza de México el próximo 27 de septiembre, con códices y otros materiales históricos.

