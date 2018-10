No habrá conflicto de interés con Banco Azteca por apoyos sociales: AMLO

Coahuila.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a haber conflicto de interés entre Banco Azteca y el gobierno entrante, si participa en el reparto de los apoyos económicos de los programas sociales.

Este martes, El Sol de México dio a conocer que el banco propiedad de Grupo Salinas, en el que Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación Pública, trabajó por más de 15 años como director de Fundación Azteca.

Esteban Moctezuma Barragán / Foto: Raúl Solís

-¿No habría conflicto de interés con Esteban Moctezuma?

-Sí, pero Esteban Moctezuma, en caso de que existiese esa situación de conflicto de interés, pues no hay ocasión, esto tiene que ver con Hacienda, es la instancia que resuelve este asunto.

Sin embargo, explicó que buscaron la ayuda de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, porque el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) no tiene la capacidad para distribuir los apoyos económicos de los 292 mil millones de pesos.



"Es por eso, porque Bansefi no tiene todavía la infraestructura que se requiere, no cubre todo el país, eso no quiere decir que así se va a quedar", respondió durante una conferencia conjunta con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

Por lo que, buscarán el respaldo de bancos mexicanos como Banco Azteca y Banorte para ahorrar costos en la distribución, hasta que fortalezca a Bansefi con 2 mil 500 sucursales.