No habrá despidos en SNA y las otras 17 instituciones que AMLO busca eliminar o fusionar

“No se despide a nadie, los trabajadores tienen garantizados sus puestos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a su iniciativa de reforma que perfila desaparecer o fusionar diversas instituciones del Estado, incluido el Sistema Nacional Anticorrupción.

El mandatario dijo este jueves en Palacio Nacional que sólo se liquidan los organismos “porque no son necesarios”, pues se crearon “en la época del derroche y de los gastos superfluos y además no ayudan a la gente, no son para beneficio del pueblo, es para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público”.

Ayer, el tabasqueño envió una iniciativa a la Cámara de Diputados con la que busca eliminar o fusionar 18 organismos de la Administración Pública Federal.

Dentro de la lista de instituciones a desaparecer por el Ejecutivo están: la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y la fusión del Instituto Nacional de Personas Adultas (INAPAM) y del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) con las Secretarías del Bienestar y de Trabajo y Previsión Social (STPS).

El SNA es un organismo que encabeza los esfuerzos para prevenir y sancionar los actos de corrupción en México.

De acuerdo con el propio SNA, su Secretaría Ejecutiva “establece, promueve y evalúa la política nacional de combate a la corrupción, y diseña los mecanismos de coordinación con las autoridades federales y estatales involucradas en prevención, disuasión y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción”.

No es la primera vez que el presidente López Obrador plantea eliminar la Secretaría Ejecutiva del SNA, pues en enero de 2022 circuló una propuesta en los mismos términos que no fue presentada formalmente pero que provocó preocupación en el CPC.

Con información de Fernando Merino