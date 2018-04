No habrá muro, AMLO y Anaya responden a las amenazas de Trump

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES), demandó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "no utilice su actitud antimexicana como propaganda política, eso no le va a ayudar en la reelección".



Y si el mandatario estadounidense cumple con sus amenazas de militarizar la frontera, organizará una cadena humana con miles de mexicanos vestidos de blanco, a lo largo de los 3 mil 185 kilómetros de frontera, para manifestarse en contra de su política de muros.

"¿No irían ustedes a la frontera conmigo, y muchos otros mexicanos haríamos una cadena humana todos vestidos de blanco, pidiendo la paz y el respeto a México?", preguntó a los asistentes, al finalizar su primer mitin en San Pedro de las Colonias, Coahuila.

López Obrador advirtió a Trump que esta vez no va a funcionar su antimexicanismo como propaganda política, para ganar la reelección en la Unión Americana, pues el pueblo estadounidense también anhela una relación de respeto y amistad con México.

"Que no utilice su actitud antimexicana como propaganda política, eso no le va a ayudar en la reelección. Yo creo que sí eso le sirvió para llegar a la presidencia, no le va a servir para reelegirse, al contrario, le va a afectar porque el pueblo estadounidense quiere que haya una actitud de amistad y de respeto con el pueblo mexicano", concluyó.

Anaya asegura que no se pagará por el muro

El candidato a la presidencia del país por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que no se pagará por el muro y exigió a Trump frenar el tráfico de armas.

Desde Matamoros Tamaulipas, fronteriza con Bronswille Texas, donde este martes realiza una gira, el aspirante insistió en que de ser presidente México no pagará un peso del muro fronterizo y exigirá respeto a la nación.

Ante más de dos mil asistentes hizo referencia al condicionamiento del presidente Trump a que no habrá Tratado de Libre Comercio si no se frena la migración.

Comprendo que Estados Unidos y a su presidente les preocupe la migración pero deben entender que a nosotros también nos preocupa el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

Anaya detalló que “están cruzando por la frontera más de 200 mil armas con las que se cometen todo tipo de actos violentos en nuestro país, provenientes de Estado Unidos con las que se están matando mexicanos y mexicanas”.

“Entendemos su preocupación pero ellos tendrán que entender las nuestras, vamos a replantear la relación con EU que sea de respeto mutuo porque si México necesita de Estados Unidos también Estados Unidos necesita de México, con una posición de firmeza y dignidad que le ha faltado al PRI”, expuso el expresidente del PAN quien aseguró que hará los planeamientos en inglés para que Trump no se confunda.

/amg