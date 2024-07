"No hace falta que renuncie nadie en la SCJN", dice AMLO ante reforma judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “no hace falta que renuncie nadie” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni siquiera la ministra presidenta Norma Piña, pues sigue adelante la necesidad de una reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Y no es una cosa en contra de la señora Piña. Ella llega ahí, desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir. Pero no sólo es ella, es una crisis del Poder Judicial ¿y cómo se enfrenta una crisis? ¿Cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una reforma, con una transformación, no parchando”, afirmó el mandatario en su conferencia matutina.

Este martes el Presidente cambió el tono de sus palabras hacia los miembros del Poder Judicial e incluso los felicitó por abrirse a discutir su iniciativa de reforma que pretende elegir a sus integrantes por voto popular.

México Seis familias cercanas a AMLO dominan en la 4T

“He estado viendo cómo están reaccionando los integrantes del Poder Judicial y los felicito. Primero, porque están entendiendo que hace falta la reforma (…), lo otro que la gente, el pueblo, la mayoría, está a favor de esa reforma”, expresó.

En este sentido, cuestionó a quienes se oponen a la voluntad del pueblo sobre la reforma judicial: “¿Cómo ir en contra de millones de mexicanos?”.

Reiteró que no tiene nada en contra de la ministra presidenta Norma Piña y que van bien en el PJF con la discusión de su reforma.