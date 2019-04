"No hacemos diplomacia de tuits", responde Ebrard a Trump

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseveró que desde su trinchera, “no hacemos diplomacia de tuits”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó nuevamente con cerrar la frontera y reforzar la frontera con elementos militares.

Durante la inauguración de la Feria Aeroespacial México 2019, el canciller mexicano rechazó que los soldados mexicanos hayan atacado a la Guardia Nacional estadounidense, como reclamó en un tuit Trump.

Explicó que los elementos militares sólo estaban haciendo un patrullaje de rutina y sin darse cuenta, traspasaron el borde hacia el territorio del país vecino, por lo que no serán sancionados.

“No (habrá sanción),pues ellos estaban haciendo un patrullaje, no cometieron ninguna falta, ni lo hicieron intencionalmente. Una vez que se aclaró, los mismos norteamericanos no le habían dado mayor importancia”, detalló.

Sostuvo que si se hubiera tratado de un incidente grave, el mismo 13 de abril, el gobierno de Estados Unidos, habría enviado una nota diplomática o convocado a una reunión de alto nivel, pero la situación “no lo ameritaba”.

“En este caso no fue así, sino que los elementos nuestros estaban en el borde, más bien del lado de ellos, entonces no pasó a mayores y no se generó ninguna nota ni de México ni de Estados Unidos, claro que sí intercambiamos información, se aclaró en el acto por eso no habíamos otorgado nosotros ni los Estados Unidos, mayor trascendencia a eso”, afirmó.