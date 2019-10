No hay condiciones de igualdad en sucesión de la UNAM: Daniel Velázquez

El aspirante a rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Daniel Velázquez Vázquez, rechazó que existan condiciones de igualdad y equidad en el proceso actual de sucesión en la Rectoría, por lo que perfila cambios en su legislación a fin de garantizar un proceso democrático en el que se involucre a toda su comunidad: académicos, investigadores, estudiantes y trabajadores.

Velázquez Vázquez observa que no existe piso parejo desde que la legislación universitaria tiene 74 años sin ser reformada (desde 1945), en donde 15 miembros -notables-, de su Junta de Gobierno, deciden quién será el próximo rector para el periodo 2019-23; en el que dos de sus competidores son directores de facultades e institutos, y donde compite el actual rector, Enrique Graue, quien ha designado a la mayor parte de la estructura al interior de la máxima casa de estudios.

“No sé cómo se atrevería un miembro de la Junta de Gobierno a votar en contra de la reelección del rector, si el rector fue quien lo propuso para formar parte de la Junta de Gobierno”, comentó.

El profesor de carrera de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, señala que promoverá mecanismos que ya se aplican en las mejores universidades del mundo, para que los procesos de elección de sus autoridades se den bajo el voto libre y directo de parte de todos sus actores, los académicos, los estudiantes y los trabajadores.

“Desde el momento en que 15 personas serán quienes decidan desde ese momento ya no hay condiciones de igualdad porque no estamos en la misma situación todos”, reprocha.

En este sentido, Daniel Velázquez también plantea que se armonice la Ley Orgánica de la UNAM con la Constitución Política y sus leyes federales; pues critico que “la autonomía está mal entendida”, ya que “para algunas cosas los funcionarios universitarios son funcionarios federales y para otros casos no… La UNAM no está acorde del cambio que ha tenido la nación”, agrega.

Señala que ésta es una necesidad que permitirá mayor auditoria por parte de todas las dependencias federales, así como brinda mayor transparencia y rendición de cuentas, sin que se malentienda la autonomía, en sus facultades de docencia e investigación.

El también ingeniero civil agrega que el Congreso de la Unión debería de nombrar a un auditor externo para que dé seguimiento a la gestión de los recursos del erario público que recibe esta institución, pues recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló porque las universidades autónomas tengan a un auditor nombrado por sus congresos locales, lo cual dice corresponde a las Cámaras de Diputados y Senadores, por ser nacional; y el cual audite a toda la universidad, sus facultades y sedes y no sólo muestras de sus instalaciones periféricas.

“Hay opacidad desde el momento en el que entre nosotros mismo nos estamos auditando”, expresa.

El candidato a rector de la UNAM, propone para, la optimización de recursos, que se instaure un tercer turno mixto, ya que afirmó que hay un horario intermedio entre las 13 y las 17 horas, en las que las aulas están vacías y bien podrían emplearse para aumentar la matrícula y aprovechar de mejor manera a los profesores de tiempo completo que tiene como obligación permanecer en las instalaciones todo el día.

-¿Usted ve condiciones de piso parejo que sean condiciones equitativas para todos?

No

-¿Está cargada la balanza?

Lo voy a plantear en dos grandes ideas. No se puede hablar de equidad cuando un participante es rector, los otros dos participantes son directores y un profesor, no podemos hablar de equidad en cuanto a la participación.

En otro sentido, creo que tiene que modificarse las condiciones en las que se llevan a cabo los procesos de elección dentro de la universidad.

-¿Cómo ve la propuesta del presidente sobre eliminar los exámenes de admisión?

Estoy en desacuerdo con esa propuesta. La razón es que en México no hay una infraestructura para recibir a todos los estudiantes que quieren estudiar. Y no solamente es un problema de la UNAM es un problema nacional. Al no haberla necesariamente se tendrán que quedar personas fuera de la universidad. Unos entraran otros no entraran. Esa idea está muy bien para los países que tiene las condiciones para soportarla, México, en este momento no la tiene. Ojalá en algún momento tengamos esa posibilidad.

¿Cuál será la participación de la UNAM en la creación de las Leyes de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología?

No se le puede dar a la UNAM toda la responsabilidad de la educación superior, si creo que puede hacer mucho. Es un proceso que se llama de adaptación. Hay un cambio en el contexto y nos vamos a adaptar. Tenemos que participar todas las universidades no solo la UNAM, sino la ANUIES.

¿Cómo atenderá la demanda de la comunidad que pide seguridad?

Antes que cualquier otra cosa y antes de instaurar cualquier programa se requiere de la participación de todos. Hay programas que ya se han implementado exitosamente por parte de países que le han reportado esto a la UNESCO, esas experiencias que se tienen que discutir con la comunidad universitaria, con estudiantes, con profesores y trabajadores. Se daría a través de procesos heurísticos de planeación participativa, abriendo mesas de diálogo.

¿Cómo tratará la perspectiva y violencia de género?

¿Qué pasa cuando vienen las denuncias? de entrada, hay muchos peros, la autoridad no les cree y las pasa por unas pruebas que lo que hacen es revictimizar a la agredida, a la violentada. En la realidad la autoridad universitaria, que son las oficinas jurídicas de la universidad, no han atendido esas denuncias. La haber impunidad qué es lo que ocurre, hace que los profesores continúen con lo mismo: agreden a las estudiantes con acoso sexual para tener beneficios académicos. La impunidad entonces es lo que ha propiciado la reiteración de este fenómeno. Que las oficinas jurídicas actúen de acuerdo con los protocolos que ya existen dentro de la universidad y que ya existen en el país. Si se tiene que sancionar a un trabajador, a un académico o a otro estudiante, que se lleve a cabo y que se aplique.

-¿Cómo busca disminuir los rezagos educativos entre niveles?

Se tendría que ver en mejorar las condiciones de los académicos, es lo principal, además de mejorar las condiciones ambientales de los estudiantes. Donde nosotros podríamos decir que es culpa del estudiante porque no sacó una buena calificación, o que es culpa del profesor porque no enseñó lo que tenía que enseñar, tenemos que preguntarnos, como institución, qué condiciones le ofrecimos para que entonces en la medida en que nosotros le pongamos lo que requiere, en esa medida podamos exigirle.

¿Veríamos con usted la misma exigencia por un aumento de recursos a las universidades?

Sí, porque le corresponde a la universidad que le aumenten cuando menos los términos en el aumento de su inflación. Si se pretende que la UNAM crezca se deben de llevar a cabo dos acciones: la primera es que el gobierno federal cumpla con la responsabilidad que tiene hacia la educación y se comprometa con su financiamiento, pero por otro lado sí creo que hay un dispendio de los recursos que tenemos del erario y que podrían ser utilizados de mejor manera. Así como la política nacional está diciendo que haya mediadas de austeridad, debe de haber optimización de recursos. Porque más que de austeridad yo le llamaría de optimización de recursos.