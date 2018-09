No hay encontronazo entre INE y TEPFJ por fideicomiso: Lorenzo Córdova

Ante los diferendos que se han dado entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) en torno al Fideicomiso “Por los demás”, Lorenzo Córdova Vianello descartó que haya un “encontronazo”, sino por el contrario “hay un sano diálogo procesal”.

Encontronazo, ninguno. Déjeme decirlo así. Es un sano diálogo procesal entre instituciones en donde el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recíprocamente nos colocamos sanos y venturosos, democráticos diría yo, contextos de exigencia.

Entrevistado al término de su participación en el Foro Desinformación Digital en México, el Consejero Presidente del INE mencionó que en el Instituto “estamos convencidos de las decisiones que tomamos”.

Sobre el asunto del Fideicomiso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio la última palabra para el INE es un capítulo cerrado, pero que bueno que la democracia se discuta.

Hay decisiones, como las que señalamos ayer, que desnaturalizan, no es que no se acaten, siempre se va acatar pero que desnaturalizan la lógica del funcionamiento, por ejemplo, del sistema de fiscalización y esto es importante decirlo, una cosa es acatar otra cosa es que no se discutan las decisiones públicas. En una lógica de transparencia como ocurre en democracia.





