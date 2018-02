No hay impedimento para que Napoleón Gómez Urrutia regrese a México y sea senador: abogado

“No hay impedimento legal para que Napoleón Gómez Urrutía regrese a México y sea senador, pero su retorno al país es peligroso después de la persecución que ha sufrido, además de que no descartan que de manera ilegal pudieran en algún pueblito lograr una orden de aprehensión en su contra”, advierte su abogado, Marco Antonio del Toro.

Del Toro confirmó a El Sol deMéxico que desde el 2014 ninguna orden de aprehensión en contra de Gómez Urrutia está vigente, por lo tanto puede regresar al país cuando quiera, “no lo ha hecho porque fue tan fuerte la persecución en su contra que hemos sido prudentes”.

El líder de los mineros, está acusado por el delito de fraude , luego que en 2004 minero de cananea lo acusaron del robo de 55 millones de pesos, por la compra de la minera cananea, por lo que tuvo que salir del país, rumbo a Canadá donde esta exiliado.

En entrevista, De Toro sostiene que Gómez Urrutia no regresará a México hasta que sea electo como senador de la República pues, aunque nada le impide que vuelva al país, es lo más prudente luego de haber enfrentado una de las más bestiales campañas de persecución empresarial y política antes vista.

De acuerdo al litigante, no hay impedimento legal para que regrese y para que sea Senador de la República por el partido Morena, no obstante, señala que su regreso es peligroso después de la persecución que ha sufrido, además de que no descartan que de manera ilegal pudieran en algún pueblito lograr una orden de aprehensión en su contra.

Respecto a las órdenes de aprehensión que la Procuraduría General de la República (PGR) libró en su contra, el litigante refiere que se ha comprobado por despachos auditores extranjeros que no existió ningún desvío de 55 millones de dólares, del cual fue acusado, por lo que desde el 1014 las ordenes de aprehensión están sin efecto.

Señala que Napoleón va a regresar a México para contribuir al país y no por el fuero, además de que al interior del sindicato minero aprueban que sea senador plurinominal, pues necesitan un representante que vele por sus demandas.