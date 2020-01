"No hay nada personal contra Porfirio" asegura Mario Delgado

Mario Delgado Carrillo, líder de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que “no hay nada personal contra Porfirio (Muñoz Ledo), lo queremos y lo respetamos mucho” y subrayó que el legislador es un referente muy importante para el grupo parlamentario de Morena.

Esto, luego que el jueves, durante el primer informe de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, se le negó la palabra al legislador Muñoz Ledo, quien aseguró en entrevista para El Sol de México que lo atacó su propio partido y que por esto, Morena se salía de su corazón, al haberle negado la palabra para llamar a la Ombudsperson nacional que atendiera las violaciones de derechos humanos que sufrieron migrantes hondureños por la Guardia Nacional el pasado lunes en la Frontera del Río Suchiate, en Chiapas.

El diputado Delgado Carrillo justificó que la Comisión Permanente sometió al Pleno la solicitud del diputado Muñoz Ledo para modificar el formato del informe de la CNDH, con el cual quería participar y el Pleno lo negó.

“Entonces, digo yo, no hay nada personal contra Porfirio, lo queremos y lo respetamos mucho. Es un referente muy importante para nosotros. No solo en la bancada, sino también en la Cámara, pero bueno. También la Comisión Permanente está sujeta a los acuerdos que apruebe el Pleno. Entonces, esta modificación al acuerdo de la presentación del informe no se aceptó ser modificada”.

Delgado negó también que los legisladores de Morena hubiesen tenido una actitud intolerante o que le aventaran la aplanadora de la mayoría lopezobradorista al diputado de 86 años, “no siempre se puede a petición de algún diputado, Porfirio o el que sea, pues alterar un acuerdo” y subrayó que nadie puede callar al diputado Muñoz Ledo, indicó.

Agregó que las críticas del legislador quien ha sido entre otros cargos representante Permanente de México ante la ONU, son bienvenidas, “ahí están sus tuites, ahí están sus posturas, están sus entrevistas, podemos coincidir o no coincidir con él, pero fundamentalmente nos respetamos”, concluyó el líder morenista en San Lázaro.