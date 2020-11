No hay porqué adelantarnos: AMLO reitera que esperará para felicitar a Biden

Aunque el proceso de transición para el cambio de gobierno en Estados Unidos ya inició, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que aún no felicitará a Joe Biden por su virtual triunfo en las elecciones presidenciales pues, dijo, las autoridades electorales no se han pronunciado sobre el resultado.

El mandatario destacó, en conferencia de prensa, no estar de acuerdo con los reconocimientos anticipados y puntualizó que las buenas relaciones para la cooperación se mantendrán con el gobierno estadounidense con el objetivo de beneficiar a ambas naciones pues no existen diferencias con nadie.

"No estamos de acuerdo con las muestras de felicitación por anticipado, a nosotros nos hicieron fraude en 2006 y todavía no se terminaban de contar los votos y el presidente España se pronuncia a favor de que estaba siendo impuesto el otra, no hay duda de qué fue una elección fraudulenta.

"Tenemos que actuar con responsabilidad y no tenemos nada en contra de algún candidato, en si momento ya nos pronunciaremos con lo que resuelvan más autoridades electorales porque es un proceso que todavía no concluye", expuso López Obrador.