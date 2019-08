No hay quiebre en Morena, buscaremos la unidad: Mónica Fernández

La senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, luego de ganar la elección de la Mesa Directiva para el segundo año de la LXIV Legislatura, adelantó que buscará la unidad del grupo parlamentario. “Fue una elección justa’’, enfatizó.

Mientras Martí Batres, en su cuenta de Twitter refrendó que “lo han dicho otros y se corroboró hoy: @RicardoMonrealA es un factor de división en #Morena. Le hace mucho daño a nuestro movimiento’’.

El senador @RicardoMonrealA ensució el proceso interno del Grupo Parlamentario de #Morena a lo largo de todas estas semanas y con una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que no eran de #Morena. — Martí Batres (@martibatres) August 19, 2019 No avalo los resultados de la votación en el Grupo Parlamentario de #Morena para definir la propuesta para Mesa Directiva del Senado. — Martí Batres (@martibatres) August 19, 2019

Fernández Balboa afirmó que no hay quiebre en Morena y se buscará en todo momento la unidad del grupo parlamentario. “No hay quiebre, buscaré la unidad. No hay quiebre ni discusión. Todo está en orden, no hay discusión de ningún tipo. La prioridad ahorita es sacar la agenda legislativa’’.

Además, dijo, fue un proceso transparente, diseñado por todos los senadores.

“Fue un ejercicio democrático y reconozco a los senadores (as) de Morena porque asistimos la mayoría, fue casi una votación completa y en una segunda etapa se acordó la elección de una nueva Mesa Directiva’’, explicó a medios informativos.

Detalló que fueron cuatro mujeres que buscaban la Mesa Directiva, todas con calidad humana, responsabilidad, valentía y generosidad; reconozco a Ana Lilia Herrara, Marybel Villegas e Imelda Castro, que expresaron sus ideas y declinaron mi favor, comentó la senadora.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Sin embargo, aclaró que independientemente del resultado al interior de Morena, falta la elección ante el pleno. “Estamos tratando de salir unidos, fortalecidos y privilegiar la cohesión’’’, reiteró.

Respecto a las protestas de Martí Batres, destacó que él puede hacer lo conducente; “él no está ni ha estado ni en este momento que se dio el cómputo de las resoluciones, fue por unanimidad’’.

Lo estimo, lo respeto, lo admiro, lo conozco pero también hay que ser realistas y justos. Fue una elección justa, insistió la senadora.

Expresó que las legisladoras que dicen son del Partido Encuentro Social (PES), son de Morena. Siempre han sido de Morena y afiliadas. El PT no estuvo.

Explicó que son dos momentos del proceso y dos momentos claros durante la elección: uno donde se decidí si había reelección de la Mesa Directiva o nos íbamos por elegir a una nueva Mesa. En este primer momento en urna transparente con Notario Público, representantes de la Comisión de Honestidad del CEN de Morena. Y ganó la opción que se eligiera una nueva Mesa Directiva.

“El paso dos era la elección de quien encabezaría por Morena la Mesa Directiva, por lo que no fue necesario una segunda votación’’.