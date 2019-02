No hay una investigación de negligencia en caso Tlahuelilpan, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya una investigación donde se refiera que haya algunos errores u omisiones en la tragedia de Tlahuelilpan que dejó más de un centenar de personas fallecidas.

Reiteró que este tema es muy doloroso, aunque pase el tiempo esto nos afecta mucho. “No tengo ninguna información, no me han presentado alguna investigación”.

No es cierto. No hemos tratado este tema en las reuniones que tenemos de seguridad. Es lo que se conoce y lo que tiene como investigación la Fiscalía General. No se ha presentando un informe sobre posibles irregularidades, omisiones o errores.

Sentenció que no tiene referencias verbales sobre alguna investigación, pero dejó claro que “se atendió todo el problema, el asunto, doloroso. Ya se conocen las causas que originaron este grave daño, está tragedia”.

“No hubo una investigación de negligencia, desatención o errores no hubo eso”.