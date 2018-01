No hay una varita mágica contra la corrupción: Marieclaire Acosta

La próxima presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Marieclaire Acosta Urquidi, advirtió a la ciudadanía no hay "varitas mágicas" en la lucha contra la corrupción y dejó claro que todos debemos asumir la responsabilidad de combatirla.

Admitió que la conclusión de la construcción institucional de los sistemas anticorrupción en los estados y la politización del tema en año electoral, son los principales retos que deberá enfrentar una vez que encabece al CPC.

Por otra parte, consideró que el tema del combate a la corrupción en los discursos de los precandidatos visibiliza el problema y lo coloca “en el centro del debate político-nacional”. Sin embargo, prevé que deberán armar una defensa del SNA para evitar que se vulnere entre “en los dimes y diretes” de la campaña.

Respecto a los casos de peculado y lavado de dinero en los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, dijo que los comités ciudadanos a nivel local están facultados para dar un posicionamiento, por lo que no agregaría más al respecto.

Anunció que se reunirá con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para avanzar en una agenda conjunta para coadyuvar en la fiscalización de las campañas.

Sobre la Política Nacional Anticorrupción, uno de los principales pendientes que le heredará Jacqueline Peschard, aseguró que ya trabaja sobre ello y se buscará empatar la agenda con la defensa de los derechos humanos, los cuales son clara- mente violados en este contexto.

¿Cuáles son las propuestas que podríamos esperar, ahora que usted asuma la presidencia?

Los he organizado en tres grandes ru- bros: en el primero de ellos, creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por consolidar el sistema. Otro reto muy importante, es que estamos en un año electoral, el tema de la corrupción ya se situó en el debate político, y tenemos que definir muy claramente cuál es el papel que va a jugar el Comité de Participación Ciudadana en este proceso, tenemos que proteger al Sistema Nacional Anticorrupción para que no se convierta en un elemento de dimes y diretes. Y mi tercer reto tiene que ver con ampliar la base de apoyo ciudadano al Sistema Nacional Anticorrupción.

Empiezan a politizar el tema, ¿cómo lo debe trabajar el Comité?

Yo creo que tiene una parte positiva, en el sentido de que ya está en el centro del debate político-nacional, eso es importante. El Comité de Participación Ciudadana no se va a meter. Es un debate de los partidos, no es un debate en el que tenga que estar el Comité de Participación Ciudadana.

¿Cómo están definiendo las líneas de la Política Nacional Anticorrupción?

Tuvimos un seminario en diciembre del año pasado, donde hubo varias aportaciones en cuatro grandes líneas de tra- bajo sobre el tema de la profesionalización de los servidores públicos, la Justicia Administrativa, los pequeños actos de corrupción y las redes. Y estamos esperando que se sistematice en un documento que va a dar el punto de partida.

La doctora Peschard hablaba del gran reto en materia electoral, ¿han considera- do incluir a otros organismos en estos tra- bajos?

Tenemos un acuerdo que firmamos con la doctora Peschard, con el Instituto Nacional Electoral, hay un trabajo interesante, yo diría un diálogo técnico, especialmente en el área de fiscalización. Y vamos a tener una reunión próximamente con el presidente del INE para aterrizar qué vamos a hacer a partir de este acuerdo que hemos firmado, de este convenio de cooperación.

Ciertos vacíos pudieran prestarse a que la gente pierda confianza en el Sistema Nacional Anticorrupción...

Yo creo que lo que hay que decirle a la ciudadanía, es, primero: no esperes la varita mágica y dos: la corrupción es sistémica, esto quiere decir que todos somos parte. El mensaje que le tenemos que dar a la ciudadanía es: ‘quieres combatir a la corrupción, anda, movilízate y apoya este proceso’.

¿Qué opina opinión de los rezagos en el SNA?

Ese es un debate que ya entró a los partidos. Y ahorita yo realmente no tengo nada que decirte, además no nos hemos metido mucho en eso.

En la corrupción en los diferentes esta- dos con los gobernadores, ¿usted conside- ra que el CPC ha hecho lo suficiente para denunciar estos casos?

El Comité de Participación Ciudadana ha hecho muchas denuncias, y lo ha hecho a través de las vías que tiene para ello, los exhortos, por ejemplo. Creo que vamos a continuar haciéndolo y cuando tengamos que pronunciarnos lo haremos, pero también hay sistemas estatales anticorrupción, a ellos también les toca.

Sobre el caso Chihuahua ya nos hemos pronunciado y yo creo que no hay más qué decir, hubo un comunicado de prensa, ya salió. De otros casos de otros estados todavía no nos hemos pronunciado, pero eso no quiere decir que no hayamos trabajado en ello ni que hayamos presentado mociones al respecto, a las instituciones correspondientes.