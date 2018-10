No he cometido ningún delito: Cipriano Charrez descarta pedir licencia

El diputado de Morena, Cipriano Charrez, rechazó tajante que vaya a pedir licencia para separase de su cargo a fin de enfrentar el proceso que se le sigue por estar involucrado en un accidente automovilístico en Hidalgo que costó la vida de una persona.



"No he cometido ningún delito"

“Si no he cometido ningún delito, no tengo porque pedir licencia”, subrayó en entrevista a una horas de que se instale la Sección Instructora de la LXIV Legislatura, que se encargará de atender y desahogar las solicitud de juicio de procedencia en su contra.

En breve entrevista, el legislador federal aseguró que no teme a la actuación de las autoridades, porque no ha cometido un delito, además de que se indaga y revisa la carpeta de investigación que aún no está cerrada.

Sociedad Vinculan a diputado de Morena en fatal choque en Hidalgo

Sobre la instalación de la Sección Instructora, Charrez Pedraza comentó que tiene toda una reglamentación y que no será hoy cuando se defina su caso.

"Familia entregó el documento donde otorga el perdón legal"

Dijo no entender las dudas de los representantes de los medios de comunicación, pues "ya se avanzó en el caso, la Procuraduría de Hidalgo tiene toda la documentación, pruebas, testigos, es decir la familia entregó el documento que firmó con el responsable donde otorga el perdón legal".



Al mencionarle que el perdón legal es en lo referente al accidente vial, respondió que en un tema de esa naturaleza el procedimiento legal es precisamente el esquema de resarcimiento, “entonces la procuraduría se brincó ese asunto”.