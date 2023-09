"No he inclinado la balanza, quien gane lo apoyaré", dice AMLO sobre corcholata presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que no intervino en el proceso de Morena para elegir al candidato que representará a la Cuarta Transformación, por lo que apoyará a quien gane la encuesta.

“No he inclinado la balanza, quien gane lo apoyaré”, declaró el primer mandatario en su conferencia mañanera, donde recordó que este miércoles se dará a conocer el ganador.

López Obrador informó que al ganador de la encuesta morenista le entregará el bastón de mando, lo que espera hacer antes de que salga del país, el viernes próximo por la mañana, para iniciar una gira de trabajo por Colombia y Chile, del 8 al 11 de septiembre.

“Aún no sé cómo va a ser la entrega, pero ya quiero cerrar esa etapa”, indicó.

Sobre Xóchitl Gálvez, virtual candidata del Frente Amplio por México, dijo que “no cualquiera puede gobernar el país y lo que estoy viendo no es suficiente para lo que necesita. México y su pueblo merecen un mejor destino, no cualquiera. No nada más es decir groserías, ¿no?”.

Expresó que ha escuchado que ya no puede hablar de la oposición, “nada más escucho a quienes aspiran a representar a las minorías, porque eso es: que regresen por sus fueros, los que antes se sentían los dueños de México, porque el país estaba en manos de una minoría, era una república simulada, era una oligarquía con fachada de democracia”.

Recriminó que no basta ofrecer candidatos como si fueran productos chatarra o detergentes: "Ya no es el tiempo en que los medios introducían en el mercado a cualquier persona como si fuese un producto chatarra, un detergente con mucha publicidad. No, ya no, ya no es así. No es cualquier cosa”.