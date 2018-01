“No hemos hecho ni un rasguño a esa corrupción”: CPC

El esfuerzo institucional para construir el engranaje que combata este flagelo está inconcluso, tiene enormes desafíos y en el primer año del funcionamiento del Sistema Nacional no se le ha hecho “ni un rasguño a esa corrupción”, coincidieron integrantes del Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura Federal.

Durante la primera sesión ordinaria de 2018, y en su última participación como presidenta del Comité Coordinador del SNA, Jacqueline Peschard, reconoció que no se ha avanzado lo suficiente.

“Cierro mi ciclo y me doy cuenta de que no tengo cifras que presumir. No le hemos hecho ni un rasguño a esa corrupción que parece impregnarlo todo y que aparece en lugares donde no se esperaba. Lo que dejo a mis compañeros como herencia es la evidencia de que se trata de una labor titánica”, lamentó Peschard.

Este fue el primer año en funciones del SNA, el cual tuvo como principal objetivo entregar en julio de 2018 la edificación completa del sistema, tanto a nivel nacional como local. Sin embargo, quedaron pendientes los nombramientos del fiscal Nacional Anticorrupción, Auditor Superior de la Federación, los magistrados y el registro de los Sistemas Locales Anticorrupción en los 32 estados de la República.

En este contexto, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, urgió al Consejo de Participación Ciudadana a acelerar la entrega del formato para que los funcionarios públicos puedan realizar su declaración tres de tres.

“Hago un llamado a acelerar los trabajos relacionados con el formato de declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, que deberá ser propuesto”, demandó.

Y rechazó que se esté gestando “un supuesto boicot al sistema” por la falta de nombramientos de los fiscales. En este contexto, inició la primera etapa para seleccionar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana durante el 2018, luego de que el 14 de enero concluyera el plazo de postulaciones de candidatos ante la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, órgano encargado de este proceso.

El próximo 8 de febrero concluirá el primer año en funciones del Comité de Participación Ciudadana. El 30 de enero se publicará la lista de los posibles integrantes del Comité de Participación Ciudadana para el 2018.

La Comisión de Selección está integrada por María Elena Morera, de Causa en Común; Juan Pardinas, de IMCO; Edna Jaime, de México Evalúa; Sergio Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE); José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho en Ibero, entre otros.