No la dimos a conocer como ellos sostienen: AMLO sobre carta al Rey de España

"No la dimos a conocer como ellos sostienen", reviró el presidente Andrés Manuel López Obrador a la respuesta de la Corona Española, quien rechazó la demanda de México sobre ofrecer una disculpa por los agravios ocasionados a los pueblos originarios en la época de la conquista.

Si pensamos que no haya que disculparnos que todo fue fortuito normal, que no hubieron violaciones a lo que ahora conocemos como derechos humanos, pues todo eso es algo que debe analizarse, no en el afán de la confrontación, del encono dijo el mandatario durante la conferencia mañanera.

Además, adelantó que también pedirá a Francia y Estados Unidos que se disculpen por las intervenciones extranjeras en las que incluso perdió más de la mitad de su territorio nuestro país.

López Obrador rechazó que la polémica vaya a afectar la relación bilateral con el país europeo, a la vez que acotó que sólo pide que tengan la humildad de reconocer los errores sin otro tipo de retribución.

Sin pedir nada a cambio, más que perdón sin agravios […] para hermanar a nuestros pueblos para actuar con humildad, el poder es humildad no es prepotencia insistió sobre su petición.

No se dará a conocer el contenido de las cartas por respeto a España, sino hasta después de que reciban una respuesta, pese a que ayer el rey Felipe VI ya rechazó “con firmeza” la propuesta, a través de un comunicado.

El primer mandatario mexicano garantizó actuar con prudencia en el tema, para no llegar a la confrontación, a la vez que, dijo, no afectar las relaciones bilaterales.

“Eso es lo que se planteó y aclarar que si enviamos las cartas y por respeto no las dimos a conocer y no lo vamos a hacer, hasta que se considere prudente por respeto al gobierno español y al papa Francisco, ahora si ellos quieren dar a conocer la carta están en su derecho”, concluyó.