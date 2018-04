"No le tengo miedo a las encuestas"; Meade dice que no se bajará del tren a Los Pinos

CHIAPAS.- José Antonio Meade Kuribreña aceptó no estar en la cima de las encuestas que lo colocan en segundo y hasta tercer lugar, sin embargo, dijo no sentir temor porque esos números irán variando conforme se acerque el día de decidir al próximo presidente de México.

Al final, dijo, la encuesta relevante y la que trasciende es aquella que se toma dentro de una urna, en soledad y cavilando cuál es la mejor opción y tiene los mejores elementos para los mexicanos.

Dijo que pese a no estar en el primer peldaño de la preferencia electoral en este momento, se está trabajando todos los días, incluso cuando su campaña ha sido la que menor tiempo ha tenido para desarrollarse a plenitud.

“Andrés Manuel es una campaña que lleva ya lustros, con Ricardo Anaya ocurre lo mismo, lleva años trabajando en esto, y la nuestra es un esfuerzo que lleva apenas meses. Nuestra ventaja es que el perfil con mayor experiencia, con mayor preparación, mejores ideas y capacidad de darle confianza a los mexicanos, soy yo”, afirmó.

Dijo que para evitar el descontento social que ahora permea en el país, se debe entablar dialogo con la ciudadanía y fundamentarlo con propuestas que se llevan a efecto, por eso afirmó que el voto debe hacerse a conciencia para elegir bien.

“Yo estoy seguro que somos la mejor alternativa para México, la que da más seguridad, más propuestas, mejor rumbo al país y estoy seguro que al final el voto será por mi y por un México sano”.

El aspirante a la Presidencia de México aseguró no sentir temor de ser bajado del tren por no encabezar las encuestas, ya que dijo sentirse convencido de ser la mejor alternativa para dar la batalla hasta al final para llegar a Los Pinos, de lo contrario, aseveró que de no tener tal certeza no habría participado.

Frontera sur, olvidada: Meade

Señaló que para combatir el rezago y la ilegalidad en la frontera sur de México se debe trabajar en varias dimensiones, como reconocer que hay vida de frontera donde hay familias, turismo, trabajo y oportunidades; la vida de frontera que demarca existe ilegalidad, violencia e inseguridad; y aquella que define se tiene que trabajar en estructuras que traigan mejores oportunidades de vida.

Meade Kuribreña señaló que ahora que en Chiapas se instalará una Zona Económica Especial, se debe traer gas desde otras partes del país, inversión que le cambiaría el rostros a Chiapas, se abrirían oportunidades de desarrollo y oportunidades que han tenido estados del norte.

Aceptó que ha faltado compromiso estructural para apoyar a esta frontera sur que ha sido olvidada, contrario a lo que pasó en el norte, donde Nuevo León obtuvo gasoductos y con esto llegó el desarrollo económico.

Si a Chiapas le damos lo que tiene el norte, en materia de una buena plataforma energética los resultados serán satisfactorios y se emprenderán nuevas oportunidades laborales para las familias.